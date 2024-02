Usher enflamme la scène du Super Bowl LVIII!

En ce second dimanche de février, les yeux de plusieurs Québécois n'étaient point rivés sur les canons télévisuels habituels, comme La Voix ou Big Brother Célébrités, mais bien la tant attendue finale de la saison de la NFL. En effet, le Super Bowl était de retour cette année, dans un match au sommet opposant les Chiefs de Kansas City et les 49ers de San Francisco.

Si cette grosse soirée télé est d'abord et avant tout regardée pour célébrer le football américain, la 58e édition de cette grandiose finale est aussi l'occasion rêvée pour les amateurs de musique de profiter d'un spectacle à grand déploiement, lors de la mi-temps. Et si, par le passé, ce divertissement d'une quinzaine de minutes a été assuré par des vedettes telles Beyoncé (2013), Lady Gaga (2017) ou encore Rihanna, l'an dernier, les organisateurs ont une fois de plus redoublé d'effort, pour mettre cette fois-ci de l'avant Usher.

Figure marquante du R&B et de la pop, Usher a connu dans les années 1990 une gloire spectaculaire, alors que sa carrière était en pleine ascension, et n'a jamais quitté le coeur de ses fiers partisans. Il d'ailleurs compte plusieurs succès musicaux à son actif, dont il a pu promouvoir le large répertoire ce soir. C'est donc de blanc vêtu, de la tête aux pieds, que la superstar a débarqué sur l'imposante scène, interprétant notamment Let it Burn et Caught Up, pour ne nommer que les morceaux marquants.

La fibre nostalgique des partisans a certainement été touchée quand Alicia Keys est venue chanter My Boo, non sans quelques fausses notes, un titre qui avait fait fureur lors de sa sortie en 2004. Puis, sur une scène prenant l'allure d'une horloge géante, Usher a poussé la note sur de beaux classiques de son catalogue musical, avec toute la dégaine qu'on lui connait. À demi-vêtu, il s'est ensuite éclipsé pour laisser la place à l'artiste H.E.R, pour revenir quelques instants plus tard sur OMG, désormais vêtu de patins à roues alignées. Voyez des images ci-dessous :