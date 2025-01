Une twist inédite s'amène à Big Brother Célébrités et ça risque de tout changer

Après une première semaine qui a débuté sur les chapeaux de roues, Big Brother Célébrités diffusait ce dimanche le premier gala d'élimination de la saison.

Grande nouveauté cette année, les votes ne sont plus dévoilés aux joueurs, rendant l'évolution du jeu encore plus ardue à déchiffrer. Avec un vote de 7 contre 5, c'est la recrue Tammy Verge, très émotive, qui a dû plier bagage. Malgré une campagne convaincante, elle n'a pas su s'attirer la faveur du plus grand nombre de célébrités, qui ont décidé de l'évincer au profit de Stéphanie Harvey, grande gagnante de la 2e saison de la populaire téléréalité.

Si l'élimination a évidemment fait grand bruit, l'ouverture du cryptex aura également soulevé les passions ce dimanche. Pour rappel, les célébrités devaient former un mot de quatre lettres sur une table au milieu du salon. À 2 h 33, les lettres formant le mot « nuit » sont ainsi apparues sur les écrans de la maison. L'humoriste Liliane Blanco-Binette, ne reculant devant rien, est celle qui a appuyé en premier sur le bouton, révélant aussitôt un cristal rouge. Comme plusieurs l'ont remarqué, une boîte rouge et une boîte bleue se trouvent à l'intérieur du confessionnal, sous-entendant dès lors qu'un second cristal, bleuté cette fois-ci, pourrait être dévoilé sous peu dans le cryptex. Mais à quoi ces cristaux pourraient-ils bien servir? Nous le saurons au cours des prochaines semaines.

D'ailleurs, en fin d'épisode, Marie-Mai a annoncé que la gala de dimanche prochain serait plombé par une toute nouvelle version de la fameuse réaction en chaîne, dans un épisode spécial de 90 minutes, marqué par une double élimination. En effet, aux Gérants d'estrade, l'animatrice Marie-Josée Gauvin a expliqué que cette twist réinventée serait double cette fois-ci.

Après un défi, le gagnant démarrera la réaction en chaîne et celle-ci se terminera lorsqu'il ne restera qu'une seule célébrité, qui sera mise sur le bloc. Puis, une seconde réaction en chaîne déterminera le deuxième candidat en danger d'éviction. Les célébrités passeront ensuite au vote pour éliminer le joueur de leur choix. Voilà qui risque de brasser les cartes!

On peut en outre s'attendre à des revirements au quart de tour lors des prochains jours, alors que le nouveau patron de la semaine, Barnev, a avoué ne pas être venu « pour se faire des amis, mais bien pour jouer! »

Big Brother Célébrités est diffusé le dimanche à 18 h 30 et du lundi au jeudi à 19 h 30 sur les ondes de Noovo.