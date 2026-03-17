Une très rare apparition à la télé pour Francis De Passillé

Mercredi prochain, Michel Barrette aura droit à son spécial Tête d'affiche aux Enfants de la télé.

Pour l'occasion, André, Mélanie et leur équipe ont réuni une partie de la distribution de Km/h pour se rappeler de bons souvenirs de ce sitcom culte, diffusé entre 1998 et 2006 à TVA.

Ainsi, Marilyse Bourke et Francis De Passillé, qui incarnaient les enfants (Nicolas et Mélanie) du personnage de Michel (Denis), seront réunis sur le plateau, en compagnie de Gildor Roy, qui jouait le sympathique garagiste Germain. Ce dernier est derrière la réplique culte : « Une p'tite frette mon Denis! ». D'ailleurs, des bières seront servies aux invités et aux animateurs lors de ce segment.

Francis De Passillé n'était pas apparu dans nos télés depuis le début des années 2000. Voyez des photos de sa visite aux Enfants de la télé ci-dessous.

Notons que Francis a un frère qui a aussi exercé le métier de comédien et qu'on voit encore épisodiquement sur nos écrans. Étienne de Passillé a notamment joué notamment l'acolyte de Simon Olivier Fecteau dans En audition avec Simon.

Précisons qu'un des vrais fils de Michel Barrette, Olivier, sera aussi présent lors de cette soirée hommage à Radio-Canada. Voyez des photos du duo père-fils sur le plateau des Enfants de la télé ici.

Ne manquez pas le spécial Tête d'affiche de Michel Barrette le mercredi 25 mars à ICI Télé.