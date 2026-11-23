La comédienne et humoriste Marie-Lyne Joncas a partagé, ce dimanche sur son Instagram, des photos et une vidéo de ce qui semble être devenu une tradition sur le plateau de tournage de la populaire série Dumas. On peut lire ceci sous les images qu'elle a publiées : « Saison 3 ✅ Un autre chandail surprise pour notre Gild’OR 💛 ».

En effet, Jason Roy Léveillé, Vincent Leclerc, Pierre-Alexis St-Georges, Jade Charbonneau et Marie-Lyne portent fièrement un gilet spécialement imprimé pour rendre hommage à celui qui tient le rôle-titre de la série, Gildor Roy. Une image dorée d'un trophée à l'effigie du comédien fort apprécié de tous y paraît, accompagnée d'un jeu de mots plutôt cocasse : « Gild'OR ».

Sous les rires amusés de l'équipe technique, les collègues de jeu se dirigent vers le principal intéressé qui, visiblement, ne s'attendait pas du tout à recevoir cette gentille attention encore une fois. « Oh non, vous êtes pas sérieux?! ... Ça suffit! », leur lance-t-il, enjoué. Voyez la vidéo et les photos sous l'article.

Parmi les photos, nous pouvons revoir le premier chandail qui avait été créé auparavant, présentant le visage endormi de « GILDORT zzz ».

Cette petite touche d'humour semble grandement plaire aux adeptes de la série qui ont été nombreux à manifester leur enthousiasme sous la publication. Voici quelques commentaires qui y figurent.

« J’aime tellement cette série!!! Vous êtes tous incroyables!!! 🤩 »

« Quelle merveilleuse idée! »

« On taquine ceux qu'on aime et Gildor semble accueillir cette vague d'amour à bras ouverts. »

« Svp, faites de la merch, [marchandise] on en veut nous aussi 😍 🔥 »

« Je vous adore ❤️😍 »

« Ça, c'est de loin la meilleure série à la TV, ça bouge au moins, bravo 👍 »

« Vendez-les! On en veut! »

« On t’aime Gildor ! Depuis si longtemps, de tes débuts dans KM / heure! »

« On s’attache à vous !!! 😍 »

Chapeau à toute l'équipe de Dumas pour cette belle troisième saison qui prendra une pause pour les Fêtes lundi, le 7 décembre et qui sera de retour cet hiver sur ICI TÉLÉ et en rattrapage sur TOU.TV.