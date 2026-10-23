Une théorie persiste auprès des fans d'Indéfendable

Depuis plusieurs jours, les fans d'Indéfendable pensent avoir résolu l'intrigue de Stéphane St-Jean, le concierge d'un immeuble accusé d'avoir tué sa voisine et amie.

Comme l'ADN de Stéphane a été retrouvé sur le corps de Pénélope et sur celui d'une autre victime plusieurs année auparavant, le client de Kim semble condamné d'avance, mais l'avocate est déterminée à prouver son innocence.

Les téléspectateurs sont persuadés que c'est le frère de Stéphane, Luc, qui serait responsable des deux meurtres. Mais, comment expliquer les preuves ADN?

Le public s'imagine qu'il y a un lien à faire entre les jumeaux identiques, qui ont le même ADN, et les frères St-Jean. Les acteurs Alexandre L'Heureux et David Laurin ne se ressemblent pas au point de les confondre, mais se pourrait-il que Stéphane ait un jumeau quelque part qui commet des crimes? Oui, ça sonne un peu Les feux de l'amour, mais ça expliquerait cette fameuse preuve ADN qui revient toujours hanter les avocats.

L'autrice Izabel Chevrier a ajouté son grain de sel dans la conversation vendredi. Voici ce qu'elle dit : « Les membres d'une même famille ont des marqueurs génétiques communs certes, mais chaque être humain détient son propre ADN, unique. L'ADN de Stéphane correspond à 100% à l'ADN prélevé sur le sein de la victime. Donc il est normal que les enquêteurs ne regardent pas du côté du frère. »

Il est possible que l'ADN de Stéphane ait été placé sur le corps des victimes par un autre individu ou bien, Stéphane est véritablement le meurtrier de Pénélope. Mais, le public, comme Me Nolin, écarte vivement cette possibilité, vue la candeur de l'individu. Mais, sommes-nous trompés par son apparence fragile?

Nous avons bien hâte de voir ce que nous réserve les autrices d'Indéfendable pour la conclusion de cette cause, qui aura lieu la semaine prochaine.

Indéfendable se poursuit du lundi au jeudi à 19 h sur les ondes de TVA.