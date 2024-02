Une surprise de taille pour les candidats de Masterchef Québec cette semaine

Depuis le début de la saison, il y a toujours eu des chefs invités à Masterchef Québec.

Cette semaine, les choses se feront un peu différemment.

Plutôt que de recevoir une vedette de la restauration, les candidats et les juges accueilleront dans leur cuisine les familles et amis des dix cuisiniers amateurs encore dans la compétition. Ces derniers devront s'affronter dans un autre défi d'équipe. On peut croire que les proches des candidats auront la chance de goûter les plats des deux groupes.

Bien que les candidats retournent chez eux entre les tournages, ils risquent d'être émus de voir débarquer leurs êtres chers et d'avoir la chance de cuisiner pour eux. Les larmes risquent de couler à flots!

Aussi, notons que la boîte mystère de cette semaine sera constituée de quatre aliments qu'ils devront obligatoirement s'échanger. Puis, la morue donnera du fil à retordre à certains candidats.

Rappelons que nous avons discuté avec Yvon, l'exclu de la semaine dernière, qui se confiait sur son aventure en ces termes.