Il y a plus de quatre décennies naissait Starmania de la plume de Luc Plamondon, un opéra rock dans lequel on y dénonce la lutte des pouvoirs pour la prise de la ville de Monopolis, une nouvelle capitale en Occident. Présenté pour la toute première fois à Paris, en 1979, le spectacle est revenu sur le devant de la scène en 2022, avec des artistes plus jeunes, certes, mais toujours animés par la passion pour les textes de Luc et la musicalité de Michel Berger.

Pour souligner les 45 ans de la comédie musicale, ce soir, à En direct de l'univers, une véritable incursion au sein de l'univers musical des interprètes marquants de Starmania nous a été proposée, avec un prélude tout en beauté et en élégance, qui aura été servi aux amateurs de l'émission. Effectivement, les trois premières convives de la soirée, France Castel, Isabelle Boulay et Patsy Gallant, auront été gâtées, c'est peu dire!

Avec « We Will Rock You », le Zéro Janvier de la nouvelle mouture de Starmania, interprété par David Latulippe, aura offert une saisissante version de la chanson de Queen. Poursuivant dans la même veine électrique, Jonas Tomalty est débarqué sur scène avec l'entraînante « I Feel Good ». Par son aisance scénique et sa douce voix rauque, ce fut exquis! Marie Carmen a également fait son tour sur le plateau, avec un « Milord » bien senti. Le répertoire d'Édith Piaf fut de nouveau mis à contribution avec « L'hymne à l'amour », reprise par Judith Bérard, qui a interprété Cristal dans Starmania. Ce titre, qui est la chanson d'amour préférée de Luc Plamondon, aura servi de préambule à l'apparition de ce dernier au cours d'une courte séquence vidéo, en mentionnant un sincère :

« Je vous aime, merci! »

Plusieurs chansons issues de l'opéra rock ont également été présentées, dont la jolie et vibrante version de « Monopolis », offerte par la Cristal actuelle, Gabrielle Lapointe. À peine entrée dans la vingtaine, elle impressionne.