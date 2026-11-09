Une soirée émouvante pour JF Pauzé à l'ADISQ

Dimanche, lors du 48e gala de l'ADISQ, Showbizz.net s'est entretenu avec Jean-François Pauzé qui a remporté son premier Félix en tant qu'artiste solo, lui qui a débuté sa carrière avec Les Cowboys fringants durant les années 90.

L'auteur-compositeur et interprète était nommé dans la catégorie Album de l'année - succès populaire, aux côtés de grands noms, tels que Mario Pelchat, Claude Dubois, Fredz et Angine de Poitrine, pour ne mentionner que ceux-là. C'est son album Les amours de seconde main qui, à son grand étonnement, a remporté la faveur du public.

« Premièrement, il y avait une qualité d'artistes incroyables qui étaient dans cette catégorie-là, puis moi, bien c'était mon premier album solo, je n'étais pas sûr que les gens savaient vraiment qui j'étais. »

Je suis surpris de voir autant d'amour. Je ne m'attendais pas à ça.

L'artiste a admis timidement qu'il était fier du chemin qu'il a parcouru durant la dernière année. Rappelons que lors de ses remerciements durant la cérémonie, il a confié qu'il réalisait à quel point monter sur scène lui avait manqué, après avoir été coupé pendant deux ans du public des Cowboys fringants.

« Tu t'en vas dans des salles, jouer de la musique, tu te fais applaudir. [...] La musique, il y a quelque chose d'exceptionnel, c'est que les chansons sont rattachées à des souvenirs. [...] Les gens ont tous des souvenirs différents rattachés à ça, pis de les voir souriants, chanter tous les soirs, c'est sûr que moi, tu peux pas avoir une plus belle vie que ça. »

C'est vraiment un privilège de faire le plus beau métier du monde.

Il était effectivement très reconnaissant envers ses fans qui lui permettent de vivre à nouveau des moments aussi précieux.

L'heureux récipiendaire nous a aussi avoué qu'avant de monter sur scène pour interpréter sa chanson « Ballon-sonde », il a eu une pensée pour son vieux chum Karl Tremblay, le chanteur des Cowboys fringants, qui aurait fêté ses 50 ans cette année.

« Je lui ai dit : "OK, laisse-moi pas tomber parce que, tu dois rire en criss, tu le sais comment je suis stressé dans la vie", fait que il devait être crampé. »

Je lui ai dit : "Let's go, niaise-moi pas, pis aide-moi à chanter comme il faut, comme du monde!"

Nous lui souhaitons de nombreuses années de succès encore afin que sa musique et ses mots puissent continuer de nous faire voyager à travers toute la gamme des émotions.

Pour ceux et celles qui auraient manqué cet événement musical incontournable, le Gala de l'ADISQ est offert en rattrapage sur l'Extra d'ICI Tou.tv. Trouvez ici notre compte rendu du gala et la liste des gagnants.