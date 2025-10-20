Une situation vue à OD Chypre dimanche dérange beaucoup les téléspectateurs

Dimanche, à OD Chypre, Béatrice et Sébastien ont remporté le voyage de la semaine en Croatie.

Comme les tourtereaux avaient déjà eu la chance de partir en escapade en amoureux, les téléspectateurs crient à l'injustice et réclament l'intervention de la production quand une situation comme celle-là se produit.

« Commence à être assez plate les voyages. Toujours les mêmes. »

« ⚠️ Message d'intérêt à la prod : pouvez-vous limiter les couples/candidat.e.s qui ont eu plus de 2 voyages de ne plus faire la bouteille ?? »

« Sérieusement !! On voulait pas les voir encore une autre fois ! Laisser les autres couples aller en voyage »

« Ils sont bien privilégiés par la production ces deux-là. »

« Ça ne vous tente pas de laisser la chance aux autres pour des voyages? Me semble qu’on s’en vient écoeurer de voir [...] Sebastien toujours partir aux activités et voyages. »

« Il avait besoin du voyage pour se retrouver, mais clairement pas le public. Le public a besoin de voir autre chose que Seb et Béa. »

« Toujours les mêmes en voyage, vraiment pas intéressant de les voir. »

« Sérieux là, Sebastien encore, enlevez son nom voyons c'est plate pour les autres. »

Il faut dire que la production a bien tenté d'intervenir en permettant à Béatrice et Sébastien de donner leur voyage à quelqu'un qui n'en avait jamais profité, mais Béa a choisi de le garder, comme elle avait besoin de ce moment à l'extérieur des maisons. Il semblerait que la jeune femme soit la confidente de bien des demoiselles à Chypre et que ce rôle lui pèse.

