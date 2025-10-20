Accueil
Une situation vue à OD Chypre dimanche dérange beaucoup les téléspectateurs

Le public crie à l'injustice.

OD Chypre
Élizabeth Lepage-Boily
Par Élizabeth Lepage-Boily

Dimanche, à OD Chypre, Béatrice et Sébastien ont remporté le voyage de la semaine en Croatie.

Comme les tourtereaux avaient déjà eu la chance de partir en escapade en amoureux, les téléspectateurs crient à l'injustice et réclament l'intervention de la production quand une situation comme celle-là se produit.

  • « Commence à être assez plate les voyages. Toujours les mêmes. »
  • « ⚠️ Message d'intérêt à la prod : pouvez-vous limiter les couples/candidat.e.s qui ont eu plus de 2 voyages de ne plus faire la bouteille ?? »
  • « Sérieusement !! On voulait pas les voir encore une autre fois ! Laisser les autres couples aller en voyage »
  • « Ils sont bien privilégiés par la production ces deux-là. »
  • « Ça ne vous tente pas de laisser la chance aux autres pour des voyages? Me semble qu’on s’en vient écoeurer de voir [...] Sebastien toujours partir aux activités et voyages. »
  • « Il avait besoin du voyage pour se retrouver, mais clairement pas le public. Le public a besoin de voir autre chose que Seb et Béa. »
  • « Toujours les mêmes en voyage, vraiment pas intéressant de les voir. »
  • « Sérieux là, Sebastien encore, enlevez son nom voyons c'est plate pour les autres. »

Il faut dire que la production a bien tenté d'intervenir en permettant à Béatrice et Sébastien de donner leur voyage à quelqu'un qui n'en avait jamais profité, mais Béa a choisi de le garder, comme elle avait besoin de ce moment à l'extérieur des maisons. Il semblerait que la jeune femme soit la confidente de bien des demoiselles à Chypre et que ce rôle lui pèse.

Ce couple se rendra-t-il jusqu'en finale? Un récent exclu chez les garçons pense que non : voyez pourquoi ici.

