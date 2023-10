Une situation décriée par les téléspectateurs : La production d'OD Andalousie s'expliquent

Même s'il s'agit d'une saison assez calme d'Occupation Double, il y a tout de même de petits élans de colère des téléspectateurs sur les réseaux sociaux.

L'un d'entre eux a été vécu récemment alors que l'issue d'une soirée d'élimination a été présentée dans OD EXTRA plutôt que dans l'émission régulière. Un détail me direz-vous? Bien sûr, mais ce petit changement a provoqué tout un tollé chez les téléspectateurs qui se sont sentis « forcés » de regarder OD EXTRA.

Jean-Philippe Perron explique la décision de la production dans ce dossier : « Le plus important pour la production, c'est que le meilleur contenu soit en ondes. Au lieu de couper des trucs pour entrer dans un 90 minutes [on a repoussé l'histoire dans l'émission suivante]. Avec OD EXTRA, il y a des topos qu'on peut mettre la semaine suivante.

La priorité va toujours être de faire le meilleur show possible.

« On l'a tourné et on trouvait ça vraiment bon. Après ça, pour la compréhension, il fallait le montrer. Une fois que ç'a été monté, on a constaté que le show avait 10 minutes de trop. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Est-ce qu'on recoupe 10 minutes et ça va trop vite et on ne comprend pas ce qui se passe ou on assume et on déborde? », ajoute-t-il.

Le but, ce n'était pas de brusquer les gens. On avait du bon contenu à leur offrir.

Le producteur exécutif Francis Laforest nous explique qu'OD a la permission de dépasser son temps alloué dans la grille horaire. Ainsi, ils auraient pu faire durer l'émission 10 minutes supplémentaires et conserver les 60 minutes habituelles d'OD EXTRA. « Par contre, il y a un autre problème avec ça, celui de l'enregistreur qui va s'arrêter avant la fin », explique M. Laforest.

La production croyait offrir un cadeau aux fans de l'émission, mais ça s'est finalement retourné contre elle.

Mentionnons que les producteurs nous ont aussi parlé des baisses des cotes d'écoute. Voyez ce qu'ils avaient à nous dire sur le sujet ici.