Cette semaine, une situation bouleverse l'aventure d'un agriculteur à L'amour est dans le pré

Ça brasse sur la ferme!

L'amour est dans le pré
Élizabeth Lepage-Boily
Par Élizabeth Lepage-Boily

À la fin de l'émission de cette semaine de L'amour est dans le pré, une discussion aura lieu sur la ferme d'un des agriculteurs, pendant la nuit, loin des caméras, et celle-ci entrainera des répercussions sur la suite de l'aventure du participant.

Dans les dernières minutes de l'épisode de ce jeudi, on verra l'agriculteur en question, visiblement ébranlé, se confier à un membre de la production. On nous laissera sur des bribes de cette histoire qui aura des échos sur la suite de l'aventure de cette personne, dont on ne vous divulgâche pas l'identité.

Mentionnons que ce n'est pas la première fois cette saison que des situations se déroulent en catimini. Rock avait échangé « des bisous et des câlins » à la tombée de la nuit avec l’une de ses prétendantes.

Dans l'épisode de jeudi, on assistera également à des mises au point, d'autres rapprochements et certains inconforts. Il s'agit de la dernière journée des prétendant.e.s sur les fermes. Bien que le retour à la maison est imminent, il reste encore un épisode (5 mars) en mode agricole. On peut s'attendre à des adieux déchirants pour certains et assurément, des choix douloureux la semaine suivante.

Est-ce que cette situation dépeinte à la fin de l'émission de ce jeudi est le « beau revirement de saison qui va surprendre beaucoup de gens » dont nous parlait la productrice en entrevue il y a quelques semaines? Apprenez-en plus ici. C'est à suivre!

L'amour est dans le pré est diffusé les jeudis soirs à 20 h sur les ondes de Noovo.

Informations complémentaires

