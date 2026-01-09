Un revirement de taille à venir à L'amour est dans le pré

La 14e saison de L'amour est dans le pré s'est amorcée ce jeudi avec la présentation des cinq nouveaux agriculteurs.

Mentionnons que, parmi eux, il y avait un candidat dont la popularité a dépassé les attentes de la production. Les détails ici.

Cette semaine, juste avant la diffusion du premier épisode, nous avons eu la chance de discuter avec la productrice au contenu Stéphanie Capistran.

Le mot que celle-ci a choisi pour décrire cette saison a été : « inattendue ».

« On a quand même plusieurs confirmations de situation. De plus en plus, en cas de L'amour est dans le pré, on est sur notre quatorzième saison. En effet, il est tout possible de suivre les agriculteurs dans leur parcours, de suivre leur rythme à chacun. Alors, des fois, on se fait nous-mêmes déstabiliser par des choses qui peuvent arriver. »

Elle précise : « Pour rencontrer la bonne personne, pour se trouver l'amour, il n'y a pas de mode d'emploi. Même si nous, on a des étapes précises à respecter, des fois, on se fait surprendre par des choses qui arrivent. »

On a un beau revirement de saison qui va surprendre beaucoup de gens.

Stéphanie nous confirme que cette situation particulière n'a jamais été vue dans L'amour est dans le pré en 14 ans. On se rappellera pourtant que nous en avons vu des choses à L'amour est dans le pré : une agricultrice qui décide en début de saison d'abandonner l'émission parce qu'elle considère avoir déjà trouvé l'amour auprès d'un des participants ou, par exemple, un candidat qui change d'idée à la dernière minute sur l'identité de la prétendante qu'il souhaite amener en voyage.

Dans la bande-annonce de cette nouvelle mouture, on peut voir Nathan dire : « parfois, on peut blesser, mais on n'a pas le choix de faire des moves pour confirmer des choses », et Rock lancer : « esti que ça brasse », en pleurant. Est-ce à l'une de ses situations à laquelle fait référence la productrice?

Nous le saurons seulement « vers la fin de la saison », nous confie-t-elle.

Notre curiosité est certainement piquée!

L'amour est dans le pré est diffusée les jeudis soirs à 20 h sur les ondes de Noovo.