La popularité de ce candidat de la 14 saison de L'amour est dans le pré a surpris la production

Dans la première émission de la 14e saison de L'amour est dans le pré, qui sera diffusée ce jeudi soir, nous apprenons que Nathan, un producteur laitier du Bas-Saint-Laurent à la recherche de l'homme de sa vie, a connu une popularité par-delà l'Atlantique.

En effet, plusieurs jeunes hommes français se sont inscrits pour lui.

Stéphanie Capistran, productrice au contenu de l'émission, nous dit ceci : « L'an dernier, on a commenté un Tik Tok et aussitôt qu'on a mis des vidéos de notre belle Sylvie nationale, c'est allé chercher un auditoire de la France vraiment intense. »

Elle ajoute : « En France, ils ont L'amour est dans le pré depuis de nombreuses saisons. C'est une marque déjà bien établie. Je pense que la France a compris qu'au Québec aussi, on faisait une version. Tout le monde est tombé en amour avec notre Sylvie sur Tik Tok. On s'est créé comme ça un fan base de la France. Puis, quand on a publié les vidéos des agriculteurs de cette année, il est devenu très populaire en France notre beau Nathan. »

Que nos agriculteurs soient populaires sur les réseaux sociaux, c'est quelque chose, mais de recevoir de vraies candidatures sincères de gars qui sont prêts à tout abandonner pour un gars de L'Isle-Verte au Québec, de se déraciner complètement de leur milieu, de leur environnement, de leur culture pour venir s'établir sur une ferme chez nous, c'est surprenant quand même.

Mme Capistran poursuit : « Puis à travers tout ça, on s'est dit : pourquoi ils n'auraient pas leur chance autant que les gens du Québec. Nous, notre but, c'est de créer des couples qui vont perdurer dans le temps. Il y a un océan qui les sépare, peut-être que c'est un petit enjeu supplémentaire, mais reste que, pour nous, on ne voulait pas mettre de côté ces candidatures-là juste parce qu'il y avait un enjeu de distance. »

Deux Français se sont retrouvés parmi les candidatures officielles présentées à Nathan. « Ils étaient vraiment sincères dans leur démarche, dans leur projet de vouloir se déraciner et de venir au Québec. »

On les a pris en considération. Mais, oui, ça nous a surpris énormément.

Il faudra regarder l'émission ce jeudi 8 janvier à 20 h sur Noovo pour voir si Nathan a décidé de choisir l'un des deux prospects français pour son speed dating!