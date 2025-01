Une réplique importante au sujet de Mélodie coupée au montage d'Indéfendable

Cette semaine dans Indéfendable, nous découvrions que Mélodie (Naïla Louidort) n'était pas au courant des activités criminelles de son père.

« Son père, en fait, est un criminel qui a eu une double vie pendant plusieurs années, qui l'a cachée à tout le monde, comme bien des gens le font. Il y a plus de gens qu'on pense qui ont des doubles vies, des gens très ordinaires, parce que vous savez que l'argent du crime organisé est blanchi dans des entreprises tout à fait légales et normales. Il y a plein de gens qui ont des entreprises à succès, qui se font approcher par le crime organisé pour devenir des véhicules de blanchiment d'argent. C'est des gens qui n'ont pas de passé criminel, qui ont des vies normales et qui se retrouvent finalement à blanchir de l'argent pour le crime organisé parce que c'est très, très, très payant », nous expliquait récemment l'autrice, Izabel Chevrier.

D'ailleurs, cette dernière tenait à préciser une chose très importante sur le personnage de la stagiaire Mélodie.

« Des fois, les gens ont l'air à l'oublier, ce n'est pas une nerd. Elle est surdouée. Elle est HPI. Les gens ne connaissent pas ça et disent qu'elle est asperger et tout. C'est pas ça. HPI, ça veut dire : haut potentiel intellectuel. On les appelle même les zèbres, des fois. »

L'autrice nous indique alors qu'une réplique allant dans ce sens a été coupée au montage : « On n'avait plus le temps d'aller dans les détails, mais je vais la replacer un de ces quatre parce que c'est trop intéressant.

 Ces gens-là, qui sont haut potentiel intellectuel, HPI, on les appelle aussi les zèbres parce que les rayures de chaque zèbre sont uniques. Il n'y en a pas un de pareil. Donc les HPI, il n'y en a pas un de pareil.

« Il y en a qui vont avoir des tocs. Il y en a qui vont être très, très, très introvertis. D'autres, très extravertis. Mélodie, elle est les deux. Elle est un mélange d'introverti et d'extraverti. Leur cerveau est en suractivité cérébrale constamment. Puis elle a, Mélodie, des tocs. Elle a des tocs alimentaires. Elle n'est pas capable de manger des aliments mélangés ensemble. Il faut que toute la nourriture soit séparée. Elle n'aime pas les contacts physiques. Si quelqu'un veut la prendre dans ses bras, elle va devenir toute raide. »

L'autrice nous indique également que le personnage de Mélodie est là pour rester : « On va découvrir dans une saison 4 qu'elle a subi des choses. Est-ce qu'elle a subi de l'intimidation? Est-ce qu'elle a été victime de maltraitance par un autre enfant? ». L'autrice laisse planer le mystère.

Indéfendable est diffusé du lundi au jeudi à 19 h sur les ondes de TVA.