Une réplique de STAT déchaîne les passions

Mardi marquait le retour (peu) attendu du vicieux personnage de Laurent Lamy (Emmanuel Bilodeau) dans STAT.

Si, depuis le début de la saison, il a fait réagir avec son attitude désagréable et ses commentaires inappropriés, voilà qu'il déchaîne les passions en raison d'une phrase particulièrement misogyne.

En effet, après qu'Emmanuelle (Suzanne Clément) ait interrompu une rencontre entre lui et des représentants des ressources humaines, il a lâché une réplique sexiste avec une désinvolture qui nous a glacé le sang.

Ah, l'hystérie féminine : un fléau!

Et ce n'est pas la seule bêtise qu'il a proférée lors de cet épisode. Il a aussi dit ceci sur la femme qu'il a tenté d'agresser : « La petite Sofia St-Jean [...], c'est une p'tite criss de folle! ».

Puis, après que la travailleuse sociale (Micheline Lanctôt) l'ait insulté, il a lancé : « Les vieilles croûtes qui ne veulent pas partir à la retraite, il faut trouver des moyens de s'en débarrasser! ».

Il faut dire qu'Emmanuel Bilodeau est absolument formidable dans le rôle du phallocrate méprisant. Chaque fois qu'il ouvre la bouche, on aurait envie de le frapper, un désir qui, d'ailleurs, bouille chez Pascal (Normand D'Amour). Mardi, il a libéré sa rage sur des articles de bureau plutôt que sur le radiologiste, un bon réflexe même si on se dit qu'il n'y aura bientôt plus du bureau de cet hôpital qui n'aura pas été détruit par le fougueux oncologue.

Nous avons bien hâte de voir quel sera le sort de Laurent Lamy. Sera-t-il absout par les ressources humaines? Retrouvera-t-il son poste? Ou, au contraire, sera-t-il renvoyé et perdra-t-il son droit de pratique? Cette dernière option s'avère, évidemment, notre souhait le plus cher.