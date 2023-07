Une rare photo du retraité Guy Mongrain apparaît sur le web

Depuis qu'il a pris sa retraite en 2018, on voit rarement l'ex-animateur de Salut Bonjour dans les médias.

Mais, cette semaine, Ève-Marie Lortie, Benoît Gagnon et Guy Mongrain se sont réunis autour d'une table pour partager un repas et quelques images ont été partagées par les principaux intéressés.

Ils se sont alors remémoré de vieux souvenirs, et la chimie entre eux semble être revenue instantanément.

« Les 3 de 2003. On s’est toujours aimé. Plus de 20 ans d’histoires à conter… », écrit Ève-Marie Lortie sur ses réseaux sociaux.

De son côté, Benoît Gagnon indique : « C’est ça... Eux, c’est pour la vie et toutes les fois c’est comme si on avait été ensemble le matin même. »

Il a aussi dévoilé une photo avec la notice « About last night », où on le voit rire à gorge déployée avec Guy Mongrain.

Bien des gens ont commenté cet élan d'amour des trois mousquetaires de Salut Bonjour, dont Isabelle Racicot, qui écrit : « C’est beau de voir ça :) ».

