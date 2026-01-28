Une rare apparition de cette comédienne de L'auberge du chien noir à la télé

Ce mercredi soir, Les enfants de la télé proposeront un hommage à la populaire série L'auberge du chien noir.

Voyez d'ailleurs leurs retrouvailles en coulisses au bas de l'article.

Ils auront l'occasion de visionner des extraits de moments importants de la série, qui a été diffusée sur les ondes de Radio-Canada pendant pas moins de 15 saisons.

Si la plupart des acteurs ont eu une longue et prolifique carrière après leur passage dans L'auberge (Josée Deschênes, Vincent Graton, Roger Léger, Claude Prégent, Brigitte Lafleur, entre autres), Élisabeth Chouvalidzé n'a pas fait beaucoup d'apparitions à la télé ensuite.

C'est donc extrêmement réjouissant de revoir l'actrice, neuf ans plus tard. Voyez-la entourée de ses collègues dans la galerie au bas de l'article.

Rappelons qu'Élisabeth interprétait à la fois les jumelles Janine et Janette. L'une est la bonne muette de l'auberge et l'autre est une ancienne comédienne de soaps américains, devenue directrice du personnel du restaurant Les Héritiers.

Si nous n'avons pas revu Élisabeth Chouvalidzé au petit écran depuis 2017, elle a joué un petit rôle dans le film Niagara de Guillaume Lambert en 2022. Nous l'avons croisée la semaine dernière pour la première de la pièce de théâtre Boîte noire chez Duceppe. Voyez notre photo plus bas.

L'émission spéciale « Les enfants de la télé ne sont pas sortis de l'auberge » sera diffusée le mercredi 28 janvier à 20 h sur les ondes d'ICI Télé.