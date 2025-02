Une production exigeante : Jean-Philippe Dion s'exprime sur Star Académie

Depuis son lancement il y a un mois, Star Académie suscite beaucoup l'attention des téléspectateurs, qui suivent avec bonheur le parcours de candidates et candidats.

L'animateur et producteur Jean-Philippe Dion publie aujourd'hui sur ses réseaux un message pour saluer son équipe qui fait un travail fort exigeant pour arriver au résultat que vous voyez à l'écran.

En effet, au-delà des efforts des Académiciens, il y a toute une équipe chevronnée qui travaille chaque semaine d'arrache-pied pour les mises en scène, les costumes, les coiffures, les décors et plus encore. Les professeurs et le directeur sont impliqués dans ce vaste processus.

Jean-Philippe écrit : « Ce qu’on ne voit pas en direct, c’est tout le travail fait durant la semaine pour préparer les Variétés. C’est impressionnant ce qui est accompli en si peu de jours par toute l’équipe. Le dimanche, juste avant d’entrer en ondes, on se réunit dans la loge de Garou pour réviser la soirée. Je suis chanceux de travailler avec Garou, Véronic DiCaire | Officiel, Pierre Lapointe, Émily Bégin et toute l’équipe de Star Académie TVA! 💙 »

Bien qu'il y ait eu des critiques depuis le début de la saison, il faut applaudir le travail colossal qui est mis sur ce projet et qui nous offre un divertissement qu'on regarde avec beaucoup de curiosité.

Rappelons que, cette semaine, Laurence, Victoria et Zoé sont en danger. Jean-Philippe Dion défendait justement une décision des professeurs concernant ces mises en danger. Voici ce qu'elles interprèteront :

Laurence : « Tomber » de Laurence Jalbert

Victoria : « Formidable » de Stromae

Zoé : « Danse avec moi » de Martine St-Clair

L'exclu de la semaine dernière, Léo, s'exprimait quant à lui sur le favoritisme, dans une entrevue que vous pouvez lire ici.

Ce dimanche, vous pourrez voir Marie-Ève Janvier et Jean-François Breau se retrouver sur scène, après plusieurs années en solo. Nate Smith, Souldia et Mel Charlot sont les autres invités de la semaine.

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯

🎓 La Quotidienne | Lundi au jeudi 19h30

🎤 Le Variété | Dimanche 19h

🗳️ Votez sur votestaracademie.ca

📺 TVA et TVA+