Entrevue : Léo s'exprime sur le favoritisme à Star Académie

Depuis le début de la saison, mais principalement cette semaine, les téléspectateurs ont déploré un certain favoritisme à Star Académie.

À sa sortie de l'Académie, nous avons demandé à Léo s'il avait remarqué ce dont les gens parlaient.

« Je ne sais pas s'ils sont favorisés, mais c'est sûr que parfois, il peut sembler y avoir moins de parties égales entre les Académiciens. Il y en a qui peuvent en avoir vraiment plus que d'autres. »

Je ne sais pas sur quoi ils se basent pour donner autant de spotlight à certains et vraiment moins à d'autres.

« Je ne sais pas si c'est du favoritisme, mais je pense qu'il y a moins d'égalité entre certains », ajoute-t-il.

« Donc, tu l'a senti à l'Académie, que certains avaient plus de place que d'autres? », lui a-t-on demandé. « Oui, un petit peu, mais je ne leur en veux pas ».

Plusieurs personnes sur les réseaux sociaux ont laissé entendre que c'est justement ce favoritisme qui aurait eu raison de la place de Léo. « Peut-être », nous dit-il lorsqu'on lui expose la théorie des téléspectateurs. « Honnêtement, je n'ai aucune explication. Je suis parti, mais je ne sais pas pourquoi exactement. Je ne pourrais pas dire s'il y en a eu ou pas. »

Si plusieurs ont cru que le choix de la chanson avait été un désavantage pour Léo, celui-ci n'est pas d'accord. « Moi, c'est une chanson que j'ai toujours aimé interpréter. C'est une chanson d'un de mes films musicaux préférés aussi. Non, je ne le regrette pas. Cette chanson-là fait partie de moi et c'est ce que je voulais montrer au Québec. C'est ce que j'ai fait. J'espère qu'il y en a qui ont aimé ça. » Léo a interprété « Never Enough » du film The Greatest Showman.

Cette semaine, ce seront les filles qui passeront en évaluation devant les professeurs. Rappelons que Romie, à sa sortie de l'Académie, désignait cette candidate comme grande gagnante de Star Académie.