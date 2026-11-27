À quoi ressembleraient nos dimanches sans le traditionnel rendez-vous télévisuel de Guy A. Lepage? Pour une 22e saison, l'animateur reçoit les artisans de l'heure à Tout le monde en parle, où sont abordés les thèmes les plus populaires de la semaine écoulée.

Pour la dernière édition du mois de novembre, Guy A. et son coanimateur vedette, Jean-Sébastien Girard, recevront d'abord la mairesse de Montréal Soraya Martinez Ferrada. Celle-ci a grandement fait jaser dans les médias cette semaine, alors que son administration a annoncé de grandes hausses de taxes résidentielles. Dans la foulée, Madame la mairesse avait fait allusion à la préparation de Kraft Dinner pour pallier aux budgets plus serrés...

Autre grosse prise pour l'équipe du talk-show : Normand Brathwaite, qui n'a pas été vu à la télé depuis le printemps dernier, après avoir frôlé la mort. Également, le plateau sera visité par Rufus et Martha Wainwright, qui auront la générosité d'offrir une prestation musicale en studio.

La ministre de la Justice Marie-Claude Sarrasin foulera aussi le studio de l'émission, en compagnie de l'écrivain Giuliano da Empoli, pour présenter son roman Le fondateur. Enfin, les humoristes Anas Hassouna et Oussama Farespour viendront parler de leur spectacle Noël des autres, complétant le panel d'une émission qu'on a bien hâte de regarder!

Tout le monde en parle est diffusé le dimanche à 20 h sur les ondes d'ICI Télé.