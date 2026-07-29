Une première image de Sébastien Ricard sur le plateau de la 2e saison d'Antigang

Les tournages de la nouvelle saison d'Antigang ont débuté ce lundi 27 juillet. Tous les comédiens de la série ont donc repris le boulot.

Audrey Sirois, que les plus perspicaces auront reconnue pour son passage à des émissions comme Un souper presque parfait ou Coup de foudre avec Mathieu Baron, a partagé des photos de sa récente expérience sur la quotidienne.

Elle a pris des photos avec ses partenaires de jeu, soit Samuel Gauthier et Sébastien Ricard. Sa publication, que vous pouvez voir au bas de l'article, nous permet de découvrir un premier cliché de notre personnage favori, Denys Marchand, dans la deuxième saison.

Comme on s'imagine que l'action reprendra peu de temps après les évènements tragiques de la fin de la première saison (explosion de la voiture de Carolanne), les acteurs ont la même apparence qu'avant leurs vacances.

Rappelons que l'autrice nous confiait à la fin de la saison que de nouveaux personnages allaient faire leur apparition dans cette nouvelle mouture, dont un nouveau groupe de criminels. Nous nous sommes d'ailleurs amusés récemment à imaginer ceux qui pourraient jouer les méchants dans Antigang. Voyez ici nos propositions de casting.

Antigang sera de retour du lundi au jeudi à 19 h dès septembre. La date officielle du début de la saison sera dévoilée vendredi.