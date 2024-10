Une première fois dans la vie de Benjamin Gratton : Il relève le défi haut la main (vidéo)

Ce week-end, Benjamin Gratton est apparu dans une vidéo sur sa page Le monde de Benjamin, dans laquelle il dévoilait une réalité difficile pour les personnes autistes : la visite chez le dentiste.

Le papa, Mathieu Gratton, écrivait ceci en accompagnement de la vidéo : « Aaaaah le dentiste! Quand on reçoit le diagnostique d'autisme de notre enfant, c'est pas la première chose qui nous vient en tête mais, un peu plus tard, on se rend compte que la motricité vient nuire à un bon brossage, que l'assiduité n'est pas au rendez-vous, que les bruits et les instruments de dentiste peuvent créer de l'anxiété etc. Benjamin a eu une mauvaise nouvelle cet été... Sa première carie. Voici comment ça s'est passé. »

D'entrée de jeu, le charmant jeune homme explique à la caméra ce qu'il s'apprête à vivre et encourage les gens à le suivre.

S'il se présente à la réception avec une anxiété évidente, Benjamin relève le défi haut la main, probablement mieux, d'ailleurs, que bien des neurotypiques.

