Photo : Patricia Paquin, son conjoint et ses enfants réunis pour un événement spécial

Ce jeudi, au Studio-Cabaret de l’Espace St-Denis à Montréal, avait lieu la première médiatique du spectacle Les EXséparables, mettant en vedette Patricia Paquin et Mathieu Gratton.

Plusieurs artistes du showbiz québécois s'étaient déplacés pour l'occasion, arborant leur plus beau sourire.

Avant de monter sur scène, Patricia Paquin a posé avec sa famille; son conjoint Louis-François Marcotte et les enfants, Benjamin Gratton, issu de sa première union avec Mathieu Gratton, ainsi que Gabriel et Florence.

Avec ce nouveau spectacle, écrit par Mathieu Gratton et mis en scène par Joël Legendre, les ex les plus aimés du Québec proposent des numéros d’humour, des monologues, des chansons, des moments touchants et plus encore. Benjamin, quant à lui, est dans le spectacle pour leur rappeler qu’ils ont déjà été un couple et en profiter pour prendre une décision d’adulte : choisir chez lequel des deux il veut vivre les prochaines années!

Une tournée partout au Québec est prévue. Pour les détails, c'est par ici!