Une première en 18 ans pour En direct de l'univers

Depuis le succès indéniable de son émission spéciale public de l'an dernier, l'équipe d'En direct de l'univers a décidé de sortir de ses studios pour la toute première fois en 18 ans d'histoire afin de réaliser sa deuxième édition, attendue avec enthousiasme par ses téléspectateurs.

C'est au Théâtre du Palais municipal (Diffusion Saguenay) de La Baie, que France Beaudoin et sa bande débarqueront le 6 mars prochain pour offrir aux personnes « kidnappées » un rendez-vous exceptionnel de 90 minutes avec son lot de surprises!

Fidèle au concept original qui fait la magie de l’émission chaque semaine, cette spéciale regroupera des artistes coups de cœur qui, grâce à des performances inédites, surprendront des membres du public venus de partout. Plus de 2 000 spectateurs pourront vibrer au rythme des festivités, et ce, gratuitement.

L’événement sera bien sûr diffusé en direct sur ICI TÉLÉ et ICI TOU.TV.

Notez que vous avez jusqu'au 31 octobre pour soumettre la candidature d’un proche, en répondant à une dizaine de questions dans ce formulaire en ligne . Les inscriptions faites au printemps dernier sont par ailleurs toujours valides.