Une première en 15 ans au Tricheur

Alors que le jeu-questionnaire du Tricheur vient tout juste de passer le cap de sa 15e année d’existence, les téléspectateurs sont plus que jamais au rendez-vous. Friands des facéties de l’animateur Guy Jodoin et du concept qui n’a pas pris une seule ride depuis les débuts, ceux-ci syntonisent avec plaisir le rendez-vous quotidien.

Ainsi, la production a toujours su se renouveler, proposant ainsi des idées novatrices pour poursuivre le succès de l’émission. L’hiver prochain, cependant, le public sera plus que jamais au cœur des festivités. En effet, pour la toute première fois de l’histoire du quiz, une semaine spéciale public sera présentée sur les ondes de TVA.

En effet, le mois dernier se déroulait un concours dans lequel il fallait se présenter dans une vidéo de 60 secondes, en étant accompagné par 4 autres personnes. Le groupe de 5 joueurs qui aura été sélectionné par la production pourra jouer pour une fondation qui lui tient à cœur.

Ce faisant, l’hiver prochain, une semaine spéciale sans personnalités connues sera diffusée à la télé! Pour le moment, aucune date de diffusion n’a été dévoilée. Il va sans dire que le concept a de quoi plaire, et nous sommes assurément très intrigués à l’idée de découvrir cette formule remaniée du populaire quiz.

Est-ce qu’une telle semaine pourrait être à l’origine d’une nouvelle avenue, en vue de la 16e saison du Tricheur? Chose certaine, la prochaine saison sera bien différente des précédentes, en raison du départ de son animateur. Pour l’heure, nous ne savons pas qui prendra la place de Guy. Or, nous nous sommes récemment prêtés au jeu des hypothèses. Découvrez nos prédictions dans cet article.

Rappelons au passage qu'une édition bien spéciale du quiz sera présentée sous peu, lançant les festivités de fin d'année. Cette édition annuelle de 90 minutes sera présentée le 21 décembre prochain, à compter de 19 h. Découvrez les invités de la soirée ici.