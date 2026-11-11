Une personnalité qu'on n'attendait pas débarque dans Indéfendable bientôt

Cette semaine dans Indéfendable, les téléspectateurs assisteront à deux causes en même temps, soit celle de Thérèse Gadouas (Michelle Labonté), accusée d'avoir tué un adolescent, et de Mylène Dion (Mariève Perrier), qui a jeté son bébé naissant aux ordures en croyant qu'il était mort.

Dès la semaine suivante, une nouvelle cause s'enclenchera et vous connaissez TRÈS bien sa tête d'affiche. Si on vous dit : Oh lala, chihuahua!

En effet, le sympathique Jean-Marc Généreux (voir sa photo ici), qui fait carrière des deux côtés de l'Atlantique, s'amène dans la quotidienne dans un rôle qui promet de faire jaser.

La prémisse de cette nouvelle intrigue va comme suit : « Un comptable et son fils se retrouvent dans une situation épineuse. »

Son fils sera quant à lui interprété par le comédien Guillaume Gauthier (voir sa photo ici).

Rapidement, on comprendra que ce comptable semble avoir commis une faute professionnelle qui pourrait le mettre dans l'eau chaude.

C'est à ne pas manquer à compter du lundi 16 novembre dans Indéfendable, qui se poursuit du lundi au jeudi à 19 h sur les ondes de TVA.