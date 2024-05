Une personnalité québécoise collabore avec un Backstreet Boy dans une téléréalité

Il y a quelques semaines, l'ancien athlète, animateur et homme d'affaires Étienne Boulay annonçait ajouter (encore) une corde à son arc de projets, avec une nouvelle collaboration pour le moins excitante.

Alors que le père de famille vient tout juste d'ouvrir un centre de santé bien particulier à Montréal, c'est cette fois à l'équipe d'une télé-réalité qui se veut revoir les standards de beauté qu'il se joint.

Cette émission, The fashion hero : a new kind of beautiful est diffusée par Paramount +, et est animée par nul autre qu'AJ McLean des Backstreet Boys. C'est une série produite par une Québécoise, Caroline Bernier.

Les communications de l'émission nous informaient que l'ex-footballeur ferait partie de la « distribution » de la prochaine saison. Nous savons que les épisodes de la troisième mouture étaient en cours de tournage dans les paysages idylliques de la Croatie cet hiver, et que les inscriptions pour devenir concurrent, ouvertes à tous, ont débuté pour la quatrième saison. Nous nous doutons donc qu'Etienne pourrait être l'un des « coachs » de confiance en soi que rencontreront les prochains participants. Il vient d'être annoncé que cette quatrième saison aura lieu à Dubaï, aux Émirats arabes unis.

Du même coup, nous apprenions qu'il devient aussi partenaire de la compagnie de production, dont les bureaux sont basés à Laval.

Voici ce qu'il disait sur ses médias sociaux (retrouvez la publication originale au bas de ce texte) :

« NOUVEAU PROJET • NEW PROJECT Je suis très fier de me joindre à la belle équipe de @thefashionherotv aux côtés de @bernier9689 et @aj_mclean • I’m very excited to join the amazing THE FASHION HERO team alongside Caroline Bernier & AJ McLean ! Une série télévisée révolutionnaire qui prône la diversité et l’inclusivité tout en éliminant les barrières et en célébrant la beauté non conventionnelle! »

Le concept de la production est assez unique comme il s'agit d'une première série de compétition télévisée qui cherche à changer les normes irréalistes établies par l'industrie de la mode et de la beauté. 22 participants de partout, de toutes les tailles et toutes origines, sont rassemblés dans une destination de rêve pour prendre part à une série de défis conçus pour tester leur confiance en soi, leur force de caractère et leur authenticité.

Si une seule personnalité est retenue comme grande gagnante du grand prix de 50 000$ et du titre de « Fashion Hero » [Héros de la mode], les quatre finalistes prennent part à une grande campagne publicitaire pour une marque internationale, et l'ensemble de l'expérience semble un exercice plutôt valorisant.

L'anguille sous roche? Le processus de sélection dans cette grande compétition semble assez complexe, comme les aspirants candidats doivent obtenir un certain nombre de votes de la part du public pour voir leur profil être officiellement retenu au « concours », votes, soit dit en passant, payants. Semble-t-il que plus de 200 000 candidatures aient été soumises jusqu'à présent. Malgré tout, nous comprenons qu'il faille financer d'une façon ou d'une autre, une telle expérience, mais nous sommes moins habitués, au Québec, à ce type de sélection.

Nous sommes curieux de voir de quelle façon nous retrouverons la participation d'Etienne Boulay à cette télé-réalité internationale.