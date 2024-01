Des gyms bien spéciaux signés Étienne Boulay et Maïka Desnoyers arrivent bientôt à Montréal

Nous avons récemment discuté avec Maïka Desnoyers pour Vendre ou rénover (lisez notre entretien ici) et en avons profité pour aborder avec elle ses projets personnels.

Elle nous a alors parlé de sa nouvelle entreprise avec son conjoint, Étienne Boulay.

« On est présentement en train d'ouvrir des centres de conditionnement physique EMS », nous dit-elle. « C'est nous qui avons acheté la technologie au niveau québécois et ontarien. »

Le EMS est la stimulation de la contraction musculaire à l’aide d’impulsions électriques. « Quand tu vas t'entraîner, tu as des électrodes qui sont attachées sur toi. Ça fait en sorte que quand tu vas t'entraîner quinze minutes, ça va équivaloir, pour vrai, à une heure et demie d'entraînement », nous explique Maïka Desnoyers.

« Quand on a découvert ça, on a trouvé ça tellement génial comme technologie. Moi, je ne suis pas une fanatique d'entraînement dans la vie, mais pas pentoute. Donc, comme n'importe qui, je rêve de l'entraînement qui ne serait pas très long. Avec ça, oui, c'est exigeant pendant quinze minutes, mais au moins, je n'ai pas à gosser là-dessus pendant une heure trente. »

Découvrez l'explication par de la fameuse technologie EMS par Étienne Boulay et un exemple concret de l'entraînement avec les électrodes décrites par Maïka dans la vidéo ci-dessous.

Les salles d'entraînement s'appelleront Soma Fit Club et ouvriront dès le mois de mars. Le premier emplacement sera Griffintown, au 255 rue Peel.

Notons que Richard Turcotte, animateur radio chevronné, fait aussi partie de l'équipe de Soma Fit Club.

Maïka Desnoyers et Étienne Boulay sont aussi des entrepreneurs accomplis chacun de leur côté. La première est propriétaire de la boutique en ligne Fauve Collection et le deuxième s'occupe de la marque de sacs EDITION22 et des boissons sans alcool Atypique. On peut dire que le duo ne chaume pas, alors qu'Étienne Boulay anime à la radio et que Maïka Desnoyers travaille toujours comme agente d'immeuble. Parents de trois enfants, ils ont toute notre admiration!