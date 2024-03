Une nouvelle série accompagne Élyse Marquis dans une étape difficile

« Dès qu'on met au monde un enfant, on le sait qu'il va quitter la maison familiale à 18, 20, 24 ans. On le sait avec notre tête, mais ça rentre dans le coeur quand même », dit Élyse Marquis dans la prémisse de sa toute nouvelle websérie. Si, pendant les mauvais coups et la période de rébellion de leurs petits, certaines mamans et certains papas rêvent du jour où ils retrouveront leur liberté, lorsque finalement confrontés à l'étape cruciale, mais inévitable de la vie parentale où leurs jeunes voleront de leurs propres ailes... De nombreux parents se retrouvent avec le syndrome du nid vide! Dans son nouveau projet, Quand les enfants quittent le nid, l'animatrice décortique cedit syndrome et invite les téléspectateurs à la suivre dans ce changement intense alors qu'elle se prépare au départ imminent de sa fille unique, Alice.

Pour être franche, j'ai déjà le vertige.

Composée de 4 épisodes de 20 minutes chacun, la série nous plonge dans les méandres émotionnels de l'animatrice alors qu'elle partage ses appréhensions, ses espoirs et ses peurs dans des rencontres authentiques avec d'autres parents confrontés à des expériences similaires. De la psychologue Dre Geneviève Beaulieu-Pelletier à des figures de la scène culturelle telles que Nathalie Doummar, chaque épisode promet de nous éclairer sur ce phénomène.

En plus de dépeindre les défis individuels de chaque famille, la maman s'interroge aussi quant à la dimension culturelle du syndrome du nid vide. Aux côtés de spécialistes renommés, comme Dre Garine Papazian-Zohrabian, elle explore les nuances et les variations des symptômes que vivent les parents de diverses cultures après l'émancipation de leurs jeunes pour mieux verbaliser leur expérience et la vivre avec plus de douceur.

Avec un style documentaire à l'approche très personnelle et nuancée, cette série promet de toucher au cœur et d'inspirer les parents (et les enfants) à mieux comprendre et apprivoiser ce moment de transition. C'est aussi la première fois que nous verrons Élyse dans un projet si intime. Une exploration qui promet une réflexion profonde sur un sujet universel et tout à fait légitime!

Les épisodes seront disponibles en intégralité dès le 19 mars sur l'EXTRA de TOU.TV