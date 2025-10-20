Une nouvelle mouture hivernale de Sucré Salé voit le jour

Fort du succès de la version estivale de Sucré salé depuis 24 saisons, TVA annonce l'arrivée d'une nouvelle mouture hivernale, qui hérite d'un nouvel animateur.

En effet, c'est le talentueux Jean-Philippe Dion qui prendra les commandes de cette nouvelle édition, intitulée Sucré Givré, qui reprendra la formule tant appréciée de l'émission d'été.

On nous présente le projet comme suit : Trois soirs par semaine, l'animateur Jean-Philippe Dion prendra les commandes de Sucré Givré pour faire découvrir aux téléspectateurs l'effervescence de la scène artistique hivernale, une période particulièrement riche en premières médiatiques, en nouveaux spectacles, en lancements d'albums et en tapis rouges.

À l'image de Sucré Salé, Jean-Philippe Dion sera entouré d'une diversité de collaborateurs : les « Sucrés » et les « Givrés ». Les premiers suivront les nouvelles artistiques au quotidien avec un œil différent, alors que les seconds offriront des segments divertissants, parfois grinçants, dans des concepts qui leur sont propres. Leur identité sera dévoilée prochainement.

« Sucré Givré, c'est tout ce que j'aime: mettre en lumière la culture québécoise, échanger avec les artistes et donner un accès privilégié au public, en l'amenant dans des endroits où les caméras ne vont pas habituellement. J'ai très hâte de retrouver les téléspectateurs cet hiver », confie l'animateur Jean-Philippe Dion.

Ce sera à ne pas manquer, sur TVA et TVA+, du lundi au mercredi à compter du 5 janvier 2026.

Est-ce que cette nouvelle proposition pourrait influencer (ou non) le retour de La vraie nature à TVA? Jean-Philippe Dion livrait son opinion sur le retour de l'émission ici.