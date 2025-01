Une nouvelle image au générique de STAT : L'avez-vous remarquée?

Une nouvelle version du générique est apparue la semaine dernière dans STAT. Si ce sont la plupart des mêmes images qui reviennent, une nouveauté a attiré notre attention. Plutôt que de voir Steve (Marc Beaupré) opérer, comme dans la version précédente, on peut le voir être escorté hors de l'hôpital par des policiers.

Voyez l'image au bas de l'article.

Cela est un bon indice sur le possible retour du personnage dans la série. Rappelons que, la semaine dernière, le comédien a confirmé lui-même son retour dans STAT. Il arborait même un petit changement de look. Lisez le tout ici.

Notons aussi que Patrick Labbé a été remplacé par Caroline Néron dans ce nouveau générique d'ouverture.

Rappelons que le nouveau DSP, joué par Emmanuel Bilodeau, est apparu dans la quotidienne ce lundi. Très froid et peu jovial, on peut s'imaginer qu'il ne s'intègrera pas très bien avec la gang tissée serrée de Saint-Vincent. D'ailleurs, dans la bande-annonce de l'épisode de mardi, on parle déjà de grief pour lui... Ça commence mal!

La série STAT est diffusée du lundi au jeudi à 19 h sur les ondes d'ICI Télé.