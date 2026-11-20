Plusieurs vrais couples sont nés de l'aventure OD Panama. Sabrina et Frédérick font partie du lot.

Les deux tourtereaux ont même franchi une étape importante dans leur relation puisqu'ils sont actuellement à la recherche d'un appartement ensemble à Montréal.

L'esthéticienne médico-esthétique et l'entrepreneur en immobilier ont partagé une story sur leurs réseaux sociaux, dans laquelle ils mentionnent avoir visité un premier logement dans Griffintown, mais que les pièces étaient un peu trop petites à leur goût.

Ils poursuivent donc leurs recherches. Ils invitent même leurs abonnés à leur fournir des adresses qui pourraient leur plaire.

Le couple s'est aussi offert un souper dans le chic resto Le violon sur le Plateau-Mont-Royal cette semaine.

Depuis leur sortie d'Occupation Double, Sab et Fred semblent vivre le parfait bonheur! Nous leur souhaitons que l'amour résiste au temps!

C'est ce dimanche que nous découvrirons si les trois couples finalistes sont toujours amoureux. Nous avons récemment rencontré Tristan et Alanna, les derniers candidats éliminés de l'aventure, qui nous ont révélé s'ils étaient toujours amoureux ou pas. À voir ici.

Ne manquez pas la finale d'OD Panama, ce dimanche à 18 h 30 sur les ondes de Noovo.