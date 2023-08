Plus que de la mode : Rosalie Bonenfant anime un concept jamais vu à la télé

Vêtue d'une impeccable tenue et portant son coeur sur la main, Rosalie Bonenfant nous confirme qu'elle sera à la tête d'une toute nouvelle série innovante... Une série portant sur la mode (mais pas que).

Sensible, connectée à ses émotions et proche des jeunes, la jeune animatrice a le don de vulgariser des concepts méconnus et de poser les bonnes questions. Fidèle à elle-même, elle s'est demandé comment se fait-il que derrière ces vêtements d'ici et d'ailleurs que l'on porte tous, la culture qu'ils représentent soit si peu abordée.

On parle toujours de la mode, mais on n'embarque pas dans la culture.Y'était temps qu'il y ait une émission sur ce sujet-là!

Tout le monde s'habille, c'est un magazine qui rencontre la diversité culturelle, corporelle et de genre, l'environnement, l'achat local, la culture et l'histoire.

Je ne m'attendais pas à être aussi renversée par certaines rencontres que j'ai faites. Il y a quelques entrevues où je finissais les yeux pleins d'eau. Oui, je vais pleurer parce qu'on me parle de mocassins.