Une nouvelle cohorte formidable pour le prochain Masterchef Québec des fêtes

Ce dimanche, dans le cadre de la diffusion de La rentrée TVA, l'identité des artistes qui participeront à la prochaine édition de Masterchef Québec des fêtes a été dévoilée.

Encore cette année, six artistes ont pris leur courage à deux mains pour s'affronter aux fourneaux, dans l'espoir d'impressionner les juges Martin Picard et Stefano Faita, dans un contexte festif.

Avec une telle cohorte, ce sera impossible de s'ennuyer : Alexandre Aussant (alias Mona de Grenoble), Antoine Vézina, Véronique Claveau, Mel Charlot, Josiane Aubuchon et Dominic Paquet tenteront de vous en mettre plein la vue!

Pour le moment, nous ne connaissons pas les capacités culinaires de ces artistes, sauf pour Alexandre Aussant qui a régulièrement parlé de son intérêt pour la cuisine. Il en avait d'ailleurs fait la démonstration en nourrissant ses comparses dans la plus récente édition de Big Brother Célébrités.

Pour le moment, la date de diffusion n'a pas encore été annoncée, mais on peut présumer que cela se fera au mois de décembre prochain, dans un spécial de 90 minutes.

D'ici là, Masterchef Québec, qui a été lancé en grand ce dimanche, se poursuit les dimanches à 20 h et du lundi au mercredi à 19 h 30 sur les ondes de TVA.