Une nouvelle cheffe d'antenne pour le TVA midi

Après avoir annoncé la retraite d'un de ses chefs d'antenne, TVA annonce qui pilotera le TVA Midi, du lundi au jeudi, ainsi que le TVA Nouvelles du vendredi à 17 h.

La nouvelle cheffe d'antenne sera Julie Marcoux (voyez une photo ici).

Mme Marcoux a étudié en journalisme à l'Université Laval, à Québec. Après son baccalauréat, elle a travaillé pour Radio-Canada à Moncton (N-B), Québec et Montréal pendant six ans. Elle a ensuite été engagée à TVA, où elle a assuré, entre autres, l'animation du Québec Matin ainsi que des bulletins d'après-midi en semaine à LCN.

Elle débutera officiellement son nouveau mandat le 19 août prochain. À 12 h 30, la cheffe d’antenne animera le segment « Ça fait débat » en compagnie d’Antoine Robitaille, Joëlle Boutin et Marc-André Leclerc. Puis, à 13 h, sur LCN, lors d'un tout nouveau segment, elle s'entretiendra avec Isabelle Maréchal.

Autre nouveauté : Marie-Anne Lapierre (voyez une photo ici) conviera l'information régionale, nationale et internationale en direct pendant deux heures, du lundi au vendredi à LCN, dès 14 h.

« Julie et Marie-Anne ont prouvé maintes et maintes fois qu’elles étaient pertinentes, polyvalentes et parées à faire face aux aléas du direct. Les téléspectateurs sont entre bonnes mains avec ces cheffes d’antenne à la fois très humaines et vives d’esprit. Elles vont relever leur nouveau défi professionnel respectif avec brio afin de couvrir l'essentiel de l'actualité », a affirmé Xavier Brassard-Bédard, directeur général et rédacteur en chef, Information, Groupe TVA.