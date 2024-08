Ce grand journaliste de TVA Nouvelles annonce sa retraite

Après plus de 40 ans de carrière en journalisme, Michel Jean (voir sa photo ici) annonce tirer sa révérence, pour se consacrer à sa passion pour l'écriture.

Ainsi, le chef d'antenne prendra la barre du TVA Nouvelles midi pour la dernière fois ce vendredi 16 août.

C’est d’abord le mandat de coanimer l’émission d’affaires publiques J.E. qui avait amené Michel Jean à TVA en 2005. Par la suite, il a occupé divers rôles de premier plan dans les bulletins de nouvelles de TVA et de LCN. Depuis trois ans, il assurait la présentation du TVA Nouvelles midi en semaine.

Le principal intéressé a indiqué, par voie de communiqué : « En repassant le fil de ma carrière, je suis fier du travail accompli et reconnaissant envers les personnes qui ont croisé ma route. La frénésie de la salle de nouvelles va assurément me manquer, de même que mes collègues, mais je suis fébrile à l’idée d’entamer ce nouveau chapitre de ma vie. »

« Avant d’être un romancier reconnu mondialement, Michel est avant tout un journaliste émérite qui a fait sa marque au Québec, tant à Radio-Canada qu’à TVA et LCN. Je lui souhaite tout le bonheur qu’il mérite et des projets emballants, à la mesure de l’homme de cœur qu’il est », ajoutait Xavier Brassard-Bédard, directeur général et rédacteur en chef, Information, Groupe TVA.

Nous lui souhaitons une belle dernière semaine à l'antenne et en profitons pour le remercier pour toutes ces années de service.

Comme on le sait, Michel Jean a à son actif plusieurs romans qui sont devenus best-sellers, dont le plus récent est l'excellent Kukum, qui retrace le parcours d'Almanda Siméon, une orpheline qui va partager sa vie avec les Innus de Pekuakami.

Amoureuse d'un jeune Innu, elle réussira à se faire accepter. Elle apprendra l'existence nomade et la langue, et brisera les barrières imposées aux femmes autochtones. Almanda et sa famille seront confrontées à la perte de leurs terres et subiront l'enfermement des réserves et la violence des pensionnats. Racontée sur un ton intimiste, l'histoire de cette femme, qui se déroule sur un siècle, exprime l'attachement aux valeurs ancestrales des Innus et au besoin de liberté qu'éprouvent les peuples nomades, encore aujourd'hui.

C'est à lire!