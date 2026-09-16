Une nouvelle cause commence ce jeudi dans Indéfendable : Découvrez les détails

Alors que la cause pour meurtre de Thomas Caron (Guillaume Laurin) se poursuit et que celle de Louka Côté (Mathéo Piccinin-Savard) tire à sa fin, la production d'Indéfendable introduira ce jeudi une nouvelle cause dans l'intrigue.

En effet, on fera la rencontre de Maélys, une jeune fille de 16 ans, qui se retrouve prise malgré elle dans une situation troublante, en compagnie de sa mère.

Ce sont les comédiennes Irlande Côté (voir sa photo ici) et Claudiane Ruelland (voir sa photo ici) qui incarneront fille et mère dans cette histoire troublante d'extorsion. Vous y ferez aussi la connaissance du policier Mathieu Bergevin, joué par Marc St-Martin (voir sa photo ici). Aurait-il quelque chose à voir dans toute cette affaire?

Enfin, ce sera l'occasion de renouer avec la comédienne Marie-Ève Beaulieu (voir sa photo ici), qui joue Isabelle Jacob, une employée de la Protection de la jeunesse.

Dans le même épisode, Kim Nolin (Julie Trépanier) se retrouvera devant le juge François Lamy (Jacques L'heureux), après avoir commis une erreur professionnelle pendant le procès de Christelle (Audrey Roger) la saison dernière. On se souviendra que celle-ci avait réussi à s'échapper de ses bourreaux après plusieurs années de captivité. Kim pourra compter sur Léo pour l'aider dans sa défense.

C'est à ne pas manquer!

Indéfendable se poursuit, du lundi au jeudi à 19 h, sur les ondes de TVA.