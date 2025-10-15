Accueil
Une mystérieuse affaire sera lancée dans Dumas la semaine prochaine

Une affaire plutôt inquiétante!

Image de l'article Une mystérieuse affaire sera lancée dans «Dumas» la semaine prochaine
Stéphanie Nolin
Par Stéphanie Nolin

Dumas figure parmi nos séries préférées des dernières années, sans hésitation. Entre les textes savoureux et captivants de Luc Dionne, et l'interprétation de tous les comédiennes et comédiens de la série, dont l'incroyable Gildor Roy, cette série relève la barre, rivalisant sans peine avec de grosses productions américaines.

Dès la semaine prochaine, les téléspectateurs pourront découvrir une nouvelle intrigue alimentaire, qui s'avère pour le moins inquiétante.

Une entreprise de lait contactera la firme Intelco pour découvrir qui est la personne qui menace d'injecter du Fentanyl dans des cartons de lait déjà sur les tablettes des supermarchés. Une tentative d'extorsion qui va occuper toute l'équipe de Jean Dumas.

C'est dans ce contexte que nous pourrons renouer avec Tammy Verge (voir sa photo ici), qui avait épaté dans STAT l'an dernier et que l'on retrouvera cette fois dans la peau d'une enquêtrice de la sûreté.

À ses côtés, Rose-Maïté Erkoreka (voir sa photo ici), qu'on a vue précédemment dans Indéfendable, et Frédéric Paquet (voir sa photo ici) interprèteront les nouveaux clients de la firme Intelco, très inquiets de ce que cette menace pourrait représenter pour leur entreprise de lait.

Cette nouvelle intrigue nous occupera pendant quelques épisodes et promet de nous tenir en haleine.

C'est à ne pas manquer les lundis à 20 h sur les ondes de Radio-Canada. Un épisode est déposé en primeur chaque semaine sur l'Extra d'ICI Tou.tv.

Dumas, s2e7

1/5
Dumas, s2e7
Sur la photo : Madeleine Péloquin et Sylvain Marcel © Radio-Canada

Informations complémentaires

