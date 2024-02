Une invitée coup de coeur de Jean-Philippe Dion dimanche à La vraie nature

Le dimanche 3 mars, à La vraie nature, Jean-Philippe Dion recevra un autre trio surprenant, composé cette fois du Dr François Marquis, de l'autrice et comédienne Kim Lévesque-Lizotte et de la chanteuse Joe Bocan.

À propos de cette dernière, l'animateur nous dit : « C'est un de mes coups de coeur de la saison ».

« Une femme d'une candeur incroyable », enchaîne-t-il. « Elle a pris le temps de m'écrire une lettre manuscrite qu'elle m'a postée pour me dire à quel point elle avait aimé son week-end. Elle est vraiment très très charmante. »

Du côté de Kim Lévesque-Lizotte, il nous dit ceci : « J'ai trouvé que c'était une fille extrêmement difficile à saisir. Tu sais, il y a des fois que je suis capable de dire : "ok cette personne-là, elle est comme ça". Kim, elle un peu comme moi, on est plein d'affaires en même temps. Pendant le souper, on a eu du fun à démêler tout ça. Ça donne un souper vraiment très drôle. »

Précisons que Jean-Philippe Dion et le Dr Marquis se connaissaient déjà puisque le médecin a participé à la première saison de Sortez-moi d'ici que Jean-Philippe anime et produit.

