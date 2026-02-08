Une grande première dans l'histoire de Big Brother

Après une semaine intense, quasi-explosive, le dénouement du coup d'état instauré par Mona de Grenoble a été connu ce dimanche. Ainsi, ce sont Normand et King, l'instigateur du chaos, qui ont été mis sur le bloc d'éviction de Big Brother Célébrités. Un coup d'état qui a pris la forme d'un pétard mouillé, pour plusieurs internautes, alors que, de leur avis, un plus gros joueur aurait pu être pris pour cible...

Malgré une campagne plutôt convaincante, King n'a cependant pas su amasser suffisamment de votes - 0 - pour se sortir du danger. De patron à évincé de la semaine, le populaire chanteur est devenu le triste détenteur d'un record parmi toutes les éditions confondues de Big Brother, à travers le monde. En effet, jusqu'à ce jour, aucun joueur n'avait été éliminé du jeu alors qu'il était patron au courant de la semaine.

C'est ce que Marie-Mai a annoncé à King, quand il est allé la rejoindre. À sa défense, « le roi du lit King » a déclaré avoir « essayé ben des affaires ». Ce qu'on ne peut pas lui reprocher, à défaut d'avoir heurté les joueurs de la maison.

Peu après, la nouvelle patronne de la semaine a été élue, au terme d'un jeu croustillant qui aura révélé les perceptions du public sur les célébrités encore dans la maison. Pour la 2e fois en 5 semaines, c'est Marie-Ève qui s'est vue remettre les clés de la fameuse chambre. Reste à voir qui elle décidera de mettre sur le bloc.

Lors des Gérants d'estrade, le scoop de la semaine nous aura permis d'apprendre que les joueurs devront faire face à un bloc de glace se trouvant cette fois sur la terrasse et qui contient une mystérieuse clé. Pour l'obtenir, les célébrités devront décider entre eux de la technique à utiliser pour faire fondre le bloc.

Que permettra d'ouvrir cette clé? Nous le découvrirons lors des quotidiennes, lesquelles sont diffusées du lundi au jeudi à 19 h 30, sur les ondes de Noovo.