Une grande première à Chanteurs masqués ce dimanche

Elle est lointaine l’époque où nos dimanches soirs n’étaient pas occupés par de vives séances d’enquête, à tenter de deviner quels artistes se cachent sous les imposants costumes de Chanteurs masqués. Depuis plusieurs semaines déjà, les personnalités connues sont révélées une à une, sous les regards conquis des téléspectateurs et des juges-enquêteurs.

Si la sixième saison nous a d’ores et déjà offert de grands moments, il semble que nous ne soyons résolument pas au bout de nos surprises, alors que la production s’apprête à diffuser un épisode très spécial ce dimanche. Une première en six ans, pour ainsi dire.

En effet, les artistes masqués encore dans la compétition auront le plaisir de chanter en duo avec différentes personnalités connues… pour notre plus grand bonheur! Quels sont ces duos improbables? D'abord, l’ex-académicienne Annie Villeneuve a été jumelée avec Chat-piteau, tandis que Marjo aura le plaisir de performer aux côtés de l'électrisante Zebra. De son côté, Intra-Man sera en duo avec Ludovick Bourgeois, et la toujours aussi puissante Marie Denise Pelletier conjuguera sa voix avec le personnage de Caravelle, qui nous offre à tous coups des prestations renversantes.

Voyez en images les prestations de l’épisode spécial dans la galerie en bas de cet article.

Pour le moment, nous ne savons toutefois pas si les chanteurs invités ont un lien avec les chanteurs masqués. Peut-être seront-ils la source de précieux indices? En outre, l'épisode de ce dimanche sera l'occasion de découvrir l'identité d'un nouveau et mystérieux point d'interrogation, cette nouveauté qui fait beaucoup jaser cette année.

Chanteurs masqués est diffusé le dimanche à 19 h sur les ondes de TVA.