Accueil
Séries et télé
Concours
Publicité
Télé

Une grande première à Chanteurs masqués ce dimanche

Un épisode spécial que vous ne voudrez pas rater.

Sur la photo : Annie Villeneuve et Sébastien Benoit
Zachary Barde
Par Zachary Barde

Elle est lointaine l’époque où nos dimanches soirs n’étaient pas occupés par de vives séances d’enquête, à tenter de deviner quels artistes se cachent sous les imposants costumes de Chanteurs masqués. Depuis plusieurs semaines déjà, les personnalités connues sont révélées une à une, sous les regards conquis des téléspectateurs et des juges-enquêteurs. 

Si la sixième saison nous a d’ores et déjà offert de grands moments, il semble que nous ne soyons résolument pas au bout de nos surprises, alors que la production s’apprête à diffuser un épisode très spécial ce dimanche. Une première en six ans, pour ainsi dire. 

En effet, les artistes masqués encore dans la compétition auront le plaisir de chanter en duo avec différentes personnalités connues… pour notre plus grand bonheur! Quels sont ces duos improbables? D'abord, l’ex-académicienne Annie Villeneuve a été jumelée avec Chat-piteau, tandis que Marjo aura le plaisir de performer aux côtés de l'électrisante Zebra. De son côté, Intra-Man sera en duo avec Ludovick Bourgeois, et la toujours aussi puissante Marie Denise Pelletier conjuguera sa voix avec le personnage de Caravelle, qui nous offre à tous coups des prestations renversantes.

Voyez en images les prestations de l’épisode spécial dans la galerie en bas de cet article.

Pour le moment, nous ne savons toutefois pas si les chanteurs invités ont un lien avec les chanteurs masqués. Peut-être seront-ils la source de précieux indices? En outre, l'épisode de ce dimanche sera l'occasion de découvrir l'identité d'un nouveau et mystérieux point d'interrogation, cette nouveauté qui fait beaucoup jaser cette année.

Chanteurs masqués est diffusé le dimanche à 19 h sur les ondes de TVA.

Chanteurs masqués | S6E8

1/4
Chanteurs masqués | S6E8
Sur la photo : Marie Denise Pelletier© TVA
2/4
Chanteurs masqués | S6E8
Sur la photo : Marjo© TVA
3/4
Chanteurs masqués | S6E8
Sur la photo : Ludovick Bourgeois© TVA
4/4
Chanteurs masqués | S6E8
Sur la photo : Annie Villeneuve et Sébastien Benoit© TVA

Informations complémentaires

Abonnez-vous à notre infolettre

Faites partie de notre liste d'envoi afin de recevoir vos actualités préférées directement dans votre boîte courriel à chaque jour.

Aimez-nous sur Facebook

Devenez « fan » de notre page afin de voir toutes les actualités dès qu'elles sont en ligne et pouvoir interagir avec nos milliers d'abonnés!
cinoche.comquijouequi.combizzmedia.caPAR
Suivez-nous! FacebookThreadsInstagram
Infolettre À propos de Showbizz.net Contactez-nous
Politique de confidentialité Conditions d'utilisation Gestion du consentement
Financé par le gouvernement du Canada
Représentation publicitaire par Fuel Digital Media
© 2026 BIZZ Média inc. Tous droits réservés.
Version: 3.4.1 - f75b9971