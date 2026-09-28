Chanteurs masqués : On vous explique LA grosse nouveauté de la saison

Pour la sixième année consécutive, TVA présente sur ses ondes la compétition la plus colorée et unique de la télé québécoise, Chanteurs masqués. À nouveau cette saison, Sébastien Benoît est le maître de cérémonie de ces prestations provenant de populaires personnalités costumées.

Si trois artistes ont été démasqués jusqu'à présent, il reste encore 12 chanteurs dans la compétition, qui devront user de stratégie pour conserver secrète leur identité et ainsi se hisser au sommet du jeu. Quelles personnalités pourraient se cacher dans ces imposants costumes? Nous le découvrirons lors des prochaines semaines.

Ce dimanche, avant le dévoilement du Faucon, qui a remué ses ailes d'or tout au long de son étonnante prestation, l'animateur a annoncé une grande nouveauté, qui prendra forme dès le prochain épisode. En effet, après nous avoir prédit qu'il y aurait plus de masqués sur scène que jamais cette saison, Sébastien a révélé que cinq personnalités mystères vêtues du nouveau personnage du point d'interrogation viendront performer et tenter de flouer les juges-enquêteurs.

À chaque épisode, ceux-ci devront tenter de deviner qui se cache sous ce fameux point d'interrogation. Puis, pour chaque bonne réponse, un des enquêteurs pourra se rendre dans la voûte et ainsi obtenir un indice supplémentaire sur un personnage de la saison. Le hic? Contrairement aux indices distillés l'an dernier, les juges ne pourront pas s'influencer les uns aux autres. « Ce sera chacun pour soi », déclare l'animateur.

Voilà qui devrait insuffler un nouvel élan de compétition dans l'émission! Le premier point d'interrogation sera sur le plateau dimanche prochain. Qui pourrait bien se cacher sous ce mystérieux signe de ponctuation?

Rappelons que les internautes se sont récemment prononcés en défaveur de l'utilisation de l'intelligence artificielle dans l'émission. C'est à lire ici.

Chanteurs masqués est diffusé le dimanche à 19 h sur les ondes de TVA.