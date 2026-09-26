L'utilisation de l'intelligence artificielle à Chanteurs masqués fait jaser la toile

Nos dimanches soirs d'automne ne seraient certainement pas les mêmes sans la musicalité du variété Chanteurs masqués. Avec ses imposants costumes, la proposition hebdomadaire fait plaisir aux téléspectateurs de toutes les générations, qui se plaisent à tenter de dénicher les personnalités qui s'y cachent.

Si la nouvelle saison de l'émission renferme quelques nouveautés, dont les fameux points d'interrogation, l'une d'elles n'est pas passée inaperçue auprès du public. En effet, probablement dans une optique de réduction des coûts, la production a intégré cette année des segments générés par l'intelligence artificielle, dans les capsules de présentation des chanteurs costumés.

Un choix artistique qui, aux yeux de certains internautes, ne passe tout simplement pas. Sur Facebook et Reddit, plusieurs n'apprécient pas du tout et regrettent le talent des artisans humains.

« C'est absolument affreux, mais ils l'avaient annoncé avant la saison. »

« Oui, vraiment évident, je trouve que ça fait cheap! »

« Même pas besoin de l'annoncer ça parait TELLEMENT!! Comparé à l'année passée, le niveau de détails dans les capsules est sur le speed!!! (je parle du détail dans les paysages, les autres personnages figurant, les moulures, les "gear" d'horloge....) Dégueulasse comment c'est pas beau!! »

Alors que les saisons précédentes mettaient davantage le savoir-faire humain dans les capsules à indices, il semble que l'IA occupe désormais une plus grande place à l'émission. Tandis que l'intelligence artificielle est de plus en plus démocratisée et qu'elle est utilisée au sein d'un nombre sans cesse croissant de productions télévisées, on peut se questionner sur la place qu'on souhaite lui laisser, versus la magie de la créativité humaine.

Rappelons cependant que la gigantesque production qu'est Chanteurs masqués est d'abord et avant tout rendue possible par la générosité, le talent et la collaboration d'une équipe d'humains soudés et dévouée à enjoliver nos fins de soirées.

Chanteurs masqués est diffusé le dimanche à 19 h sur les ondes de TVA.