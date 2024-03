Une grande déception dans la finale de Big Brother Célébrités 4

Cela fait déjà plusieurs semaines que les fans de Big Brother Célébrités croient que Danick sera le grand gagnant de cette quatrième saison.

L'humoriste de la relève était près à tout pour gagner. Alors qu'il avait réussi à se rendre jusqu'ici avec ses trois plus grands alliés - Gabrielle, Charles et Dave - sa victoire était d'une évidence cristalline. Comme il avait bien étudié pour le dernier Véto diamant (au contraire du pauvre Dave qui n'a eu qu'une seule bonne réponse - celle qu'il avait achetée au magasin), il a remporté cette dernière étape et a fait le choix le plus stratégique : Gabrielle.

Même s'il avait promis à son Batman qu'il irait jusqu'au bout avec lui, la force du sportif et les liens indéfectibles qu'il avait créés avec les membres du jury dans la maison étaient trop d'éléments qui pouvaient faire pencher la balance en sa défaveur.

Cette décision a beaucoup dérangé les téléspectateurs, et nous aussi du même coup. Pour être le plus fort ne faut-il pas vouloir affronter ceux qu'on croit les plus forts? Amener Charles aurait démontré aux membres du jury - et aux téléspectateurs - que Danick avait du respect pour son plus grand allié. Le fait qu'il choisisse Gabrielle pour sa faiblesse a certainement titillé les jurés, qui ont accordé trois votes à celle que Danick considérait inférieure à lui.

Il faut dire que les jurés ont été assez rancuniers cette année. Généralement, un jury vote pour la qualité du jeu d'un candidat, mais cette fois, il y avait beaucoup d'animosité envers celui qui, dans les faits, a été le meilleur, malgré quelques décisions tactiques qui ont fait mal.

Voici quelques commentaires de téléspectateurs face à cette finale, qui laisse le public mi-figue mi-raison :

« Danick a bien joué de façon machiavélique mais il a bien joué pareil! Et Charles a voté pour lui y'a vu que c'était un jeu et il a voté pour le plus fort »

« Connaissant Charles j’avais un pincement au cœur de le voir en direct… 😪 il y croyait en son duo. Le tricycle a perdu une 2e roue 🙃 je reste un peu sur mon appétit de cette superbe saison 😕 »

« Oufffffffff légère déception pour ma part... Danick n'était vraiment pas mon joueur préféré mais force est d'admettre qu'il a vraiment bien joué! Il a tout fait pour gagner et il a réussi, n'en déplaise à beaucoup de gens. »

« Finale très décevante »

« Ben contente que ça soit lui au lieu de Gabrielle qui a rien fait tout le long de la saison »

« Quelle grandeur d’âme de Charles. Il est là gagnant pour moi. »

« Très déçue… Danick le plus hypocrite... Charles qui a voté pour lui… c’est pas croyable... »

Ne manquez pas Le dernier confessionnal dimanche à 18 h 30. Nous connaitrons, entre autres, l'identité du choix du public.