Une grande célébration pour le 200e épisode de MasterChef Québec

Les épisodes se suivent et ne se ressemblent certainement pas à MasterChef Québec, alors que les défis culinaires se succèdent à un rythme effréné, pour notre plus grand plaisir.

Si la quatrième saison de la compétition bat son plein et s'approche d'une finale en apothéose, rien n'est joué pour les apprentis chefs, qui auront d'ailleurs une occasion spéciale de célébrer à compter de lundi prochain. En effet, la production de l'émission soulignera en grand le 200e épisode, et ce, toute la semaine!

Dès lundi, les célébrations s'amorceront en cuisine, alors que Stefano Faita et Martin Picard annonceront le début des festivités, provoquant une grande effervescence auprès des candidats. Le lendemain, le mardi, le restaurant MasterChef ouvrira ses portes aux meilleurs fans de l'émission. Les candidats devront être à la hauteur pour plaire au public, insufflant beaucoup de fébrilité en studio, on le devine bien.

Pour rappel, en mai dernier, la production avait invité des personnes du public à venir assister à l'émission et goûter aux plats des aspirants chefs. Nous verrons donc le résultat de cette journée de tournage cette semaine.

L'épisode du mercredi verra la suite de cette journée spéciale, où les équipes s'activeront en cuisine pour terminer leurs plats le plus rapidement possible. « Les clients ont le coeur à la fête et sont impatients de goûter à la cuisine des candidats » nous dit-on. Qui saura charmer les fans?

Puis, les festivités du 200e épisode se termineront dimanche prochain, alors que d'anciens candidats de MasterChef Québec se réuniront en cuisine pour encourager ceux en danger d'élimination. Ce sera l'occasion de renouer avec des visages marquants de l'émission, qui nous ont éblouis par leur talent au fil des saisons.

Depuis 2024, les téléspectateurs ont été témoins du savoir-faire des artisans de chez nous, nous laissant entrevoir une vision unique et moderne de la cuisine. On ne pourrait certainement pas se passer de ce rendez-vous gourmand...

MasterChef Québec est diffusé le dimanche à 20 h 30 et du lundi au mercredi à 19 h 30.