Une finale explosive et sans gagnant pour la première saison de Quel talent!

Après 10 semaines d'intense compétition, la toute première saison de Quel talent! se terminait ce soir, avec un feu d'artifice de sublimes performances audacieuses, en direct.

Des 250 artistes présents aux auditions, ils n'étaient plus que 7 à défendre leur place, dans l'espoir de repartir avec les 100 000 $ promis. Les finalistes de la mouture québécoise de Got Talent, fébriles, ont ainsi tout donné pour tenter d'amasser le plus de votes de la part du public à la maison.

À tout le moins, après une édition spéciale de 90 minutes, aucun artiste n'est reparti avec les honneurs, le couronnement ayant été repoussé ce jeudi à 19 h 30, afin de permettre à un plus grand nombre d'internautes de s'exprimer sur l'issue de cette saison. Les détails ici. Bien que la déception pouvait se lire sur les visages des finalistes, maintenus dans l'attente pour quelques jours supplémentaires, le direct étant ce qu'il est, le résultat du vote n'en sera que plus équitable pour toutes et tous.

D'ailleurs, cette soirée n'aura laissé personne indifférent, où chaque artiste s'est démarqué d'une façon ou d'une autre, avec passion. On doit toutefois avouer que Rick Duff, le cowboy autoproclamé, s'est particulièrement distingué, tant au niveau de sa présence scénique que des commentaires des juges, avec une version carabinée de « Wanted Dead Or Alive » de Bon Jovi. Après sa prestation, Rachid Badouri lui a avoué : « Je te vois dans le futur, t'es déjà là. Et t'as une belle carrière! »

Au fil des épisodes, Rick aura bâti sa notoriété auprès des téléspectateurs, et pourrait bien repartir avec les honneurs, ce jeudi. Cependant, les autres finalistes de la première saison de Quel talent! n'ont pas à démorde, leurs prestations ayant été toutes plus éblouissantes les unes que les autres. Citons notamment le très touchant Nathan Loignon, qui a décidé d'interpréter au piano une composition de son cru, afin de l'offrir à sa mère récemment diagnostiquée d’un cancer. Marie-Mai, éloquente et juste dans ses interventions depuis le début de la compétition, lui a alors lancé : « C'est toi la plus belle saison dans la vie de tes parents. »

Les chanteurs du groupe Harmonix se sont eux aussi démarqués, en faisant preuve d'une résilience sans borne, alors qu'ils ont dû changer de chanson à la dernière minute, en raison de soucis avec les droits musicaux. Puis, impossible de passer sous silence la troupe Stardust, qui ravit le coeur à chacune de ses performances sur la scène. Ce soir, les premiers et les derniers de la saison à avoir offert une prestation en studio se sont inspirés de leurs précédents efforts sur la scène de Quel talent!, pour proposer une rétrospective amusante et ludique. À l'instar d'Anne Dorval, on aurait bien pris un spectacle de 3 heures de leur cru!

En somme, une finale sans gagnant pour le moment, certes, mais qui a su nous prouver tout le savoir-faire de gens bien de chez nous. Vous avez jusqu'à demain, 22 h, pour voter pour votre candidat favori, en cliquant sur ce lien.

Ne manquez pas l'épisode de Quel talent! ce mardi à 19 h 30, qui présentera les coulisses de ce grand rendez-vous automnal. Enfin, le dévoilement du gagnant aura lieu jeudi le 14 novembre prochain, à 19 h 30, sur les ondes de Noovo.