Une époque formidable : Marie-Claude Savard révèle un choix personnel qui fait réagir le public

Mercredi, à Une époque formidable, Stéphan Bureau parlera du mariage à soi-même avec la photographe Nathalie Bergeron et l'animatrice Marie-Claude Savard, qui ont toutes deux fait ce choix surprenant.

Dans un extrait partagé sur les réseaux sociaux, Marie-Claude Savard indique qu'elle a pris cette décision lorsqu'elle est sortie de chez le notaire après son divorce. Elle avait 50 ans et deux jeunes enfants.

« Je suis dans ma voiture, pis je fais : "wow! Ce n'était pas ça le plan". Je me souviens, je n'avais rien à faire cette journée-là. "Qu'est-ce que je fais ?" Je me suis dit : je vais aller m'acheter une bague. Fait que je suis allée à la bijouterie, toute seule, pis après ça, je me suis sortie, je suis allée au restaurant, j'ai commandé une très bonne bouteille de champagne, je l'ai bue au complet, pis là j'ai fait : "OK, c'est toi pis moi, c'est toi pis moi Marie-Claude, on a passé à travers ça, pis on s'engage pour la suite, pis c'est correct". »

Voyez l'extrait au bas de l'article.

Alors qu'on aurait pu s'attendre à ce que les trolls viennent calomnier l'animatrice, le public s'est, au contraire, lancé dans des éloges envers elle.

« Awww cette Marie-Claude plus je l’écoute plus je l’aime »

« Bravo, vraiment pas évident et oui il faut se choisir. »

« Awwww… c’est tellement super ça!! 😍 »

« Wow! Je retiens ça. Pourquoi pas! »

« Merci d’avoir partagé voir que à 50 ans et ont est pas seul à vivre ça 👊 »

« Tu es forte ma belle 🫶 »

« Vous êtes admirable »

Oui, certains la critiquent, mais, essentiellement, les téléspectateurs sont admiratifs et inspirés par sa force.

L'épisode complet, qui abordera aussi le privilège de la beauté et la solitude des jeunes, sera diffusé ce mercredi 22 octobre à 20 h sur Télé-Québec.

