Un sujet abordé à Une époque formidable créé un grand malaise

Avec son émission Une époque formidable, Stéphan Bureau « explore les enjeux d'une époque à la fois effervescente, rapide et porteuse d'espoirs inattendus ».

L'émission propose de dépasser l'angoisse ambiante pour mieux comprendre notre monde qui change. Ainsi, plusieurs sujets sensibles sont abordés et mercredi, on peut dire que certaines sensibilités ont été écorchées alors que l'animateur s'intéressait au « puppy play ». Il s'agit d'une forme de jeu animalier fétichiste dans lequel des participants adoptent une personnalité canine connue sous le nom de « chiots », à travers des vêtements et des comportements semblables à ceux d'un chien.

Alors qu'il recevait deux adeptes de ce jeu de rôle sur son plateau, Stéphan Bureau s'efforçait de conserver une certaine neutralité et de garder son sérieux, mais il y avait définitivement un malaise, autant pour lui que chez le public en studio.

Télé-Québec a partagé un extrait de l'entrevue sur ses réseaux sociaux et la vidéo est rapidement devenue virale (voyez-la au bas de l'article). Le « puppy play » a été largement critiqué par les internautes. L'animateur a aussi reçu une vague de haine.

« Stéphan Bureau, tu perds toute crédibilité »

« Je m’explique mal qu’un animateur reconnu comme Stephan Bureau perde son temps avec de tels reportages. »

Nous vous épargnons les commentaires envers les invités, qui sont, pour certains, très violents.

Télé-Québec a même dû intervenir pour calmer le jeu :

« Bonjour!

On publie cet extrait pour encourager l'échange. Il nous tient à cœur de présenter diverses perspectives afin de nourrir la réflexion et le dialogue, toujours dans le respect.

On vous invite à consulter notre nétiquette avant de publier votre commentaire », pouvait-on lire sous la publication.

Rappelons qu'il y a deux semaines, Stéphan Bureau abordait un autre sujet tabou (mais un peu plus rassembleur quand même), la sexualité chez les aînées. Louise Deschâtelets a d'ailleurs fait des confidences sur sa vie personnelle. Lisez le tout ici.