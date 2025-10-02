Accueil
Séries et télé
Publicité
Télé

Louise Deschâtelets fait des confidences à Stephan Bureau sur un sujet tabou

« C'est encore relativement intense parce qu'on s'aime encore, mon mari et moi. »

Une époque formidable
Élizabeth Lepage-Boily
Par Élizabeth Lepage-Boily

Mercredi, à l'émission Une époque formidable, Stephan Bureau a abordé le sujet tabou de la sexualité chez les personnes âgées avec ses invités et des experts.

Louise Deschâtelets a donc répondu, sans gêne, aux questions personnelles de l'animateur sur l'intimité avec son époux.

« C'est différent, mais c'est encore relativement intense parce qu'on s'aime encore, mon mari et moi, et comme on a eu des vies sexuelles assez "olé-olé" dans notre jeunesse, on a conservé le "olé" de "olé". »

« Il ne reste qu'un "olé" », précise l'animateur.

« Exactement. Parce que la vie sexuelle, ça évolue, et quand on vieillit, il y a des choses qui sont plus importantes que - je vais dire un mot très brusque - la pénétration, par exemple. Ça existe encore, mais ça n'est pas quelque chose de fatal, de normal ou de volontaire. On y va, quand c'est possible [rires]. Quand c'est pas possible, on fait d'autres choses », indique la généreuse Louise.

Louise Forestier était aussi invitée sur le plateau et s'est également aventurée sur le chemin miné avec candeur. « Y'a pas beaucoup de monde dans la salle d'attente! », dit-elle, en éclatant de rire.

« La situation est particulière. J'ai 83 ans et j'ai été célibataire presque toute ma vie », ajoute-t-elle.

« Te souviens-tu de la dernière fois? », demande respectueusement Stephan.

« Ça doit faire 15 ans, mais, à mon âge, ça ne m'appelle pas. »

« Mais si ça cognait à la porte, pourrais-tu concevoir, redécouvrir ta sexualité à 83 ans? », s'interroge l'animateur.

« Ah, s'il y avait une connivence réelle et pleine d'humour. L'amour et l'humour, pour moi, c'est cohabitant », répond-elle.

Une époque formidable est présentée les mercredis soirs à 20 h sur les ondes de Télé-Québec.

Informations complémentaires

Abonnez-vous à notre infolettre

Faites partie de notre liste d'envoi afin de recevoir vos actualités préférées directement dans votre boîte courriel à chaque jour.

Aimez-nous sur Facebook

Devenez « fan » de notre page afin de voir toutes les actualités dès qu'elles sont en ligne et pouvoir interagir avec nos milliers d'abonnés!
cinoche.com quijouequi.com bizzmedia.ca PAR
Suivez-nous! Facebook Twitter Instagram
Infolettre À propos de Showbizz.net Contactez-nous
Politique de confidentialité Conditions d'utilisation Gestion du consentement
Financé par le gouvernement du Canada
Représentation publicitaire par Fuel Digital Media
© 2025 BIZZ Média inc. Tous droits réservés.
Version: 2.23.13 - 6b0c1252