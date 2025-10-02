Louise Deschâtelets fait des confidences à Stephan Bureau sur un sujet tabou

Mercredi, à l'émission Une époque formidable, Stephan Bureau a abordé le sujet tabou de la sexualité chez les personnes âgées avec ses invités et des experts.

Louise Deschâtelets a donc répondu, sans gêne, aux questions personnelles de l'animateur sur l'intimité avec son époux.

« C'est différent, mais c'est encore relativement intense parce qu'on s'aime encore, mon mari et moi, et comme on a eu des vies sexuelles assez "olé-olé" dans notre jeunesse, on a conservé le "olé" de "olé". »

« Il ne reste qu'un "olé" », précise l'animateur.

« Exactement. Parce que la vie sexuelle, ça évolue, et quand on vieillit, il y a des choses qui sont plus importantes que - je vais dire un mot très brusque - la pénétration, par exemple. Ça existe encore, mais ça n'est pas quelque chose de fatal, de normal ou de volontaire. On y va, quand c'est possible [rires]. Quand c'est pas possible, on fait d'autres choses », indique la généreuse Louise.

Louise Forestier était aussi invitée sur le plateau et s'est également aventurée sur le chemin miné avec candeur. « Y'a pas beaucoup de monde dans la salle d'attente! », dit-elle, en éclatant de rire.

« La situation est particulière. J'ai 83 ans et j'ai été célibataire presque toute ma vie », ajoute-t-elle.

« Te souviens-tu de la dernière fois? », demande respectueusement Stephan.

« Ça doit faire 15 ans, mais, à mon âge, ça ne m'appelle pas. »

« Mais si ça cognait à la porte, pourrais-tu concevoir, redécouvrir ta sexualité à 83 ans? », s'interroge l'animateur.

« Ah, s'il y avait une connivence réelle et pleine d'humour. L'amour et l'humour, pour moi, c'est cohabitant », répond-elle.

Une époque formidable est présentée les mercredis soirs à 20 h sur les ondes de Télé-Québec.