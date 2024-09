Une entrevue bouleversante à Tout le monde en parle

Dimanche, Guy A. Lepage lançait la 21e saison de Tout le monde en parle.

Cette première émission, diversifiée et éloquente, nous a fait rire, réfléchir et même pleurer.

C'est la présence d'un père de famille dont la fille s'est enlevé la vie il y a deux ans, qui nous a bouleversés. Amélie Champagne, dans la jeune vingtaine, a tenté d'obtenir des soins de santé physique et psychologique adaptés à sa situation pendant des années, mais les médecins et les professionnels n'arrivaient pas à trouver quel était son problème.

Les symptômes dont elle était victime semblaient indiquer qu'il s'agissait de la maladie de Lyme, mais souvent les patients atteints de cette maladie ne sont pas pris en charge convenablement par les médecins. « C'est rendu que "Lyme" est appelé une maladie de riche au Québec parce que pour te faire diagnostiquer et traiter, il faut que tu ailles à l'étranger. L'infrastructure ne supporte pas un diagnostic et un traitement. Il y a des listes d'attentes de centaines de noms dans les cliniques de "Lyme" qui ne sont pas pris en charge », disait le papa, Alain Champagne.

Ce dernier a aussi raconté la dernière soirée avec sa fille, alors qu'elle avait pris la décision de s'enlever la vie. « Ça a été une soirée incroyable. Amélie était surprenamment cohérente pour quelqu'un qui n'avait pas dormi depuis une dizaine de jours. Elle était souriante, heureuse. Elle a fait beaucoup de témoignages d'affection et d'amour. J'ai eu l'opportunité de prendre mes deux enfants dans mes bras et leur dire que je ne prendrais plus jamais pour acquis ces moments-là. » Voyez un extrait ci-dessous.

La résilience, la force et la tendresse de cet homme nous ont touchés droit au coeur.

Il est possible de faire un don au Fonds Amélie Champagne ici.